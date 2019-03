Jong Ajax heeft maandag in de Keuken Kampioen Divisie verrassend punten laten liggen in de thuiswedstrijd tegen Jong FC Utrecht. In een spektakelstuk op De Toekomst speelden de Amsterdammers en de 'Domstedelingen' met 3-3 gelijk.

Damjan Dostanic opende al na vijf minuten de score voor Jong Ajax en luisterde zijn debuut daarmee op met een doelpunt. Drie minuten later zorgde Vaclav Cerny voor de 2-0.

Jong Utrecht knokte zich na rust terug via treffers van Mark Pabai en Junior van der Velden. Quinten Timber bracht de thuisploeg vervolgens opnieuw op voorsprong, maar enkele minuten later bracht Jonas Arweiler de bezoekers opnieuw langszij.

Door het gelijkspel zakt Jong Ajax naar de twaalfde plaats. Jong Utrecht pakte weliswaar zijn eerste punt in liefst twaalf wedstrijden, maar blijft hekkensluiter.

In Wijdewormer liet Jong PSV eveneens punten liggen op bezoek bij Jong AZ. Het elftal van coach Dennis Haar speelde met 0-0 gelijk tegen de Alkmaarders.

Jong PSV blijft door het gelijkspel vijfde en heeft nog één punt achterstand op nummer FC Den Bosch, die afgelopen vrijdag tegen Telstar een 3-0-voorsprong uit handen gaf en met 3-4 verloor. Jong AZ staat achttiende.

Almere City viert een van de treffers tegen TOP Oss. (Foto: Pro Shots)

Almere City wint restant gestaakt duel met TOP Oss

In Flevoland won Almere City FC het restant van de gestaakte wedstrijd tegen TOP Oss. De ploeg van coach Ole Tobiasen was voor eigen publiek met 3-0 te sterk voor de Brabanders.

Ilias Alhaft, Stijn Meijer en Ricardo Kip scoorden namens Almere City. De thuisploeg eindigde het duel met tien man door een rode kaart voor Damon Mirani in de slotfase. Hij veroorzaakte een strafschop, die vervolgens werd gemist door Hüseyin Dogan.

De wedstrijd tussen Almere City en TOP Oss werd afgelopen vrijdag na een half uur gestaakt, omdat het zicht te beperkt was vanwege de dichte mist. Een half uur later was de situatie niet verbeterd, waarna de wedstrijd definitief gestaakt werd.

