Ajax heeft de eerste aanwinst voor het nieuwe seizoen zo goed als binnen. De Amsterdamse club zou met Standard Luik tot overeenstemming zijn gekomen over de komst van de Roemeen Razvan Marin.

Volgens De Telegraaf hebben Ajax en Standard een akkoord bereikt over een transfersom van circa 12 miljoen euro.

De 22-jarige Marin zou een contract voor vijf seizoenen kunnen tekenen bij Ajax. Het is onbekend of de huidige nummer twee van de Eredivisie ook persoonlijk rond is met de middenvelder.

Marin moet in Amsterdam de opvolger worden van Frenkie de Jong. De zevenvoudig Oranje-international maakt na dit seizoen voor een bedrag van 86 miljoen euro de overstap van Ajax naar FC Barcelona.

Razvan Marin (rechts) in actie voor Roemenië tijdens het EK-kwalificatieduel met Zweden. (Foto: Pro Shots)

Marin verkozen tot Roemeens voetballer van het jaar

Marin speelt sinds begin 2017 voor Standard Luik, dat hem overnam van het Roemeense Viitorul Constanta. In tweeënhalf seizoen kwam hij tot 78 competitiewedstrijden, waarin hij elf keer trefzeker was. Dit seizoen was de rechtspoot in 27 duels goed voor vijf doelpunten.

Vorig jaar werd Marin uitgeroepen tot Roemeens voetballer van het jaar. Hij speelde tot nu toe vijftien interlands voor Roemenië, waarin hij eenmaal tot scoren kwam.

Dinsdag komt hij met zijn land in actie in de EK-kwalificatie. De Roemenen spelen dan voor eigen publiek tegen de Faeröer Eilanden.

Ajax bereidt zich momenteel voor op de topper in de Eredivisie tegen PSV, die zondag om 16.45 uur begint in de Johan Cruijff ArenA. De ploeg van coach Erik ten Hag heeft vijf punten achterstand op de Eindhovenaren.

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie