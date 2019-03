Turkije heeft ook zijn tweede wedstrijd in de EK-kwalificatie gewonnen. De ploeg van bondscoach Senol Günes was maandag in Eskisehir met 4-0 te sterk voor Moldavië.

Hasan Ali Kaldirim opende halverwege de eerste helft de score voor Turkije. De linksback vond het doel na een mislukte omhaal van Hakan Çalhanoglu. Twee minuten later verdubbelde Cenk Tosun de marge op aangeven van Burak Yilmaz.

Kort na rust ging de bal op de stip na een overtreding van Artiom Rozgioniuc op Yilmaz. De spits van Besiktas legde vervolgens zelf aan vanaf 11 meter, maar zijn penalty werd gekeerd door Fortuna Sittard-doelman Alexei Koselev.

Een minuut later zorgde Tosun wel voor de 3-0 door raak te koppen uit een corner van Deniz Türüç, oud-speler van Go Ahead Eagles. Türüç leverde twintig minuten voor tijd ook de voorzet waaruit Kaan Ayhan de eindstand bepaalde.

De Turkse president Recep Erdogan is een van de toeschouwers in Eskisehir. (Foto: Pro Shots)

Frankrijk of IJsland kan nog naast Turkije komen

Door de overwinning gaat Turkije, dat het kwalificatietoernooi voor het EK van 2020 vrijdag opende met een 0-2-uitzege op Albanië, met zes punten aan kop in groep H.

Frankrijk of IJsland kan later op maandag op gelijke hoogte komen met de Turken. Die twee landen staan vanaf 20.45 uur tegenover elkaar in Parijs.

