Frankrijk heeft maandag ook zijn tweede EK-kwalificatieduel gewonnen. De wereldkampioen was in Parijs met 4-0 te sterk voor IJsland. In Podgorica haalde Engeland met 1-5 uit tegen Montenegro.

Samuel Umtiti zorgde in de twaalfde minuut voor de openingstreffer van Frankrijk tegen IJsland. De verdediger kopte raak uit een voorzet van Kylian Mbappé.

Het tweede doelpunt in het Stade de France viel pas halverwege de tweede helft. Olivier Giroud tikte binnen op aangeven van Benjamin Pavard. Tien minuten later zorgde Mbappé na een mooie pass van Antoine Griezmann voor de 3-0 en in de slotfase zorgde Griezmann zelf voor het slotakkoord.

Eerder op de dag haalde Turkije in dezelfde poule eveneens met 4-0 uit tegen Moldavië. Hasan Ali Kaldirim opende halverwege de eerste helft de score en Cenk Tosun verdubbelde twee minuten later de marge.

Kort na rust kreeg de thuisploeg de uitgelezen kans op de 3-0, maar Fortuna Sittard-doelman Alexei Koselev keerde de strafschop van Burak Yilmaz. Een minuut later vond Tosun wel het net en twintig minuten voor tijd bepaalde Kaan Ayhan de eindstand.

Engeland buigt voor rust achterstand om tegen Montenegro

Engeland kwam na iets meer dan een kwartier spelen in Montenegro verrassend op achterstand door een goal van Marko Vesovic. Nog voor rust bogen de 'Three Lions' die achterstand om in een voorsprong dankzij treffers van Michael Keane en Ross Barkley.

In de tweede helft was Barkley opnieuw trefzeker en voerden Harry Kane en Raheem Sterling de score verder op.

