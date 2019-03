Frankrijk heeft maandag ook zijn tweede EK-kwalificatieduel met ruime cijfers gewonnen. De wereldkampioen was in Parijs met 4-0 te sterk voor IJsland. In Podgorica haalde Engeland met 1-5 uit tegen Montenegro.

Samuel Umtiti zorgde in de twaalfde minuut voor de openingstreffer van Frankrijk tegen IJsland. De verdediger kopte raak uit een voorzet van Kylian Mbappé.

Het tweede doelpunt in het Stade de France viel pas halverwege de tweede helft. Olivier Giroud tikte binnen op aangeven van Benjamin Pavard. Even later zorgde Mbappé na een mooie pass van Antoine Griezmann voor de 3-0 en in de slotfase zorgde Griezmann zelf voor het slotakkoord.

Door de overwinning op IJsland gaat Frankrijk met zes punten aan kop in groep H. 'Les Bleus' begonnen de EK-kwalificatie afgelopen vrijdag met een 1-4-uitzege op Moldavië.

Turkije viert een van de doelpunten tegen Moldavië. (Foto: Pro Shots)

Ook Turkije boekt tweede overwinning

In dezelfde poule staat Turkije eveneens op zes punten na een 4-0-thuisoverwinning op Moldavië. Hasan Ali Kaldirim opende halverwege de eerste helft de score en Cenk Tosun verdubbelde twee minuten later de marge.

Kort na rust kreeg de thuisploeg de uitgelezen kans op de 3-0, maar Fortuna Sittard-doelman Alexei Koselev keerde de strafschop van Burak Yilmaz. Een minuut later vond Tosun wel het net en twintig minuten voor tijd bepaalde Kaan Ayhan de eindstand.

In de derde wedstrijd in deze groep won Albanië met 0-3 bij Andorra. Het Balkanland bezet met drie punten de derde plaats. IJsland heeft evenveel punten, maar staat door een minder doelsaldo vierde.

Ross Barkley brengt Engeland op 1-2 tegen Montenegro. (Foto: Pro Shots)

Engeland buigt voor rust achterstand om tegen Montenegro

Engeland kwam na iets meer dan een kwartier spelen in Montenegro verrassend op achterstand door een goal van Marko Vesovic. De middenvelder rondde een fraaie individuele actie doeltreffend af.

Nog voor rust bogen de 'Three Lions' de achterstand om in een voorsprong. Na een half uur spelen kopte Michael Keane raak uit een vrije trap van Ross Barkley en even later maakte de middenvelder van Chelsea zelf de 1-2 op aangeven van Callum Hudson-Odoi.

In de tweede helft was Barkley opnieuw trefzeker na een fout in de verdediging van Montenegro. Harry Kane (intikker) en Raheem Sterling (schuiver) voerden de score in de laatste twintig minuten nog verder op.

Kosovo viert het doelpunt van Arber Zeneli tegen Bulgarije. (Foto: Pro Shots)

Zeneli helpt Kosovo aan punt tegen Bulgarije

Door de overwinning gaat Engeland met zes punten stevig aan de leiding in groep A. De formatie van bondscoach Gareth Southgate heeft vier punten voorsprong op nummer twee Bulgarije.

De Bulgaren speelden in Pristina met 1-1 gelijk bij Kosovo. Voormalig sc Heerenveen-middenvelder Arber Zeneli tekende voor de gelijkmaker van de thuisploeg, nadat Vasil Bozhikov de score had geopend.

Voor de Kosovaren was het pas de eerste wedstrijd in de EK-kwalificatie. Zij staan met één punt derde in deze poule.

