Mitchell te Vrede lijkt aan het eind van het seizoen te vertrekken bij NAC Breda. De Brabantse club heeft het contract van de 27-jarige spits maandag formeel opgezegd.

De breuk tussen NAC en Te Vrede is daarmee nog niet definitief. De club kan er in een later stadium alsnog voor kiezen de aanvaller een nieuw contract aan te bieden. In de tussentijd is hij vrij om als transfervrije speler met andere clubs te onderhandelen.

Clubs moeten aflopende contracten van spelers van wie ze mogelijk afscheid willen nemen voor 1 april opzeggen. Anders wordt de verbintenis stilzwijgend onder dezelfde voorwaarden automatisch verlengd.

Te Vrede is met negen competitietreffers clubtopscorer van NAC. Hij werd begin vorig jaar transfervrij aangetrokken door NAC, nadat zijn contract bij het Turkse Boluspor enkele maanden daarvoor was ontbonden.

In totaal kwam Te Vrede in anderhalf seizoen tot 33 competitiewedstrijden voor de hekkensluiter in de Eredivisie. Vorig seizoen was hij driemaal trefzeker. Eerder speelde hij voor AZ, Excelsior, Feyenoord en sc Heerenveen.

Teleurstelling bij Mitchell te Vrede en zijn teamgenoten na de 0-4-thuisnederlaag tegen FC Utrecht. (Foto: Pro Shots)

NAC zegt in totaal acht contracten op

NAC zegde van in totaal acht spelers het contract op. Ook de toekomst van Giovanni Korte, Gianluca Nijholt, Grad Damen, Fabian Sporkslede, Theo Zwarthoed, Bart Meijers en Richelor Sprangers in Breda is onzeker.

De ploeg van coach Ruud Brood staat stevig onderaan in de Eredivisie. Met nog acht speelrondes voor de boeg bedraagt de achterstand op nummer zestien De Graafschap en nummer zeventien FC Emmen acht punten.

Komende zondag hervat NAC, dat na de winterstop in negen wedstrijden slechts twee punten pakte, de competitie met een thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo.

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie