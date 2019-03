Ruud Brood gelooft er nog in dat NAC Breda aan directe degradatie uit de Eredivisie kan ontsnappen. De nieuwe coach van de Brabantse club realiseert zich wel dat hij voor een lastige klus staat.

"Het zal moeilijk worden, maar we moeten de hoop nooit opgeven", stelt de 56-jarige Brood maandag tegenover Omroep Brabant.

Hij werd afgelopen vrijdag door NAC aangesteld als opvolger van Mitchell van der Gaag, die vorige week opstapte. Ook clubicoon Rob Penders vertrok bij de hekkensluiter in de Eredivisie.

Brood stond maandag voor het eerst op het trainingsveld in Breda. "Het is voor de jongens natuurlijk wennen. De situatie is dusdanig veranderd", doelt hij op het vertrek van Van der Gaag en Penders.

'Ik zie dat de spelers het moeilijk hebben'

NAC staat in de Eredivisie stevig onderaan. Met nog acht speelrondes voor de boeg bedraagt de achterstand op nummer zestien De Graafschap en nummer zeventien FC Emmen acht punten.

"Ik weet niet of het geloof weg is. Ik zie wel dat ze het moeilijk hebben door al die teleurstellingen", zei Brood. "De groep wil graag, maar tot nu toe is dat nog niet gelukt. We moeten geloof blijven houden, anders kunnen we net zo goed stoppen."

Na de winterstop pakte NAC alleen een punt in de thuiswedstrijden tegen FC Groningen (0-0) en ADO Den Haag (1-1). De overige zeven duels gingen verloren.

Teleurstelling bij NAC Breda na de 0-4-thuisnederlaag tegen FC Utrecht. (Foto: Pro Shots)

Brood kwam acht jaar als speler uit voor NAC

Brood kwam als speler tussen 1990 en 1998 uit voor NAC. In 1997 begon hij zijn trainerscarrière als assistent bij de club uit Breda. Na zeven jaar begon hij bij Helmond Sport aan zijn eerste klus als hoofdtrainer, waarna hij ook bij Heracles Almelo, RKC, Roda en NEC aan het roer stond.

"Ik heb een enorme betrokkenheid en affiniteit met de club", aldus de geboren Gorinchemmer. "Het is niet de makkelijkste weg, maar dat was een van de redenen om weer op het veld te staan. Als NAC voorbijkomt, dan ga je dat doen."

Komende zondag hervat NAC de competitie met een thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo.

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie