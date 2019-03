De opening van het nieuwe stadion van Feyenoord is met één jaar uitgesteld. Volgens de nieuwe planning kan de Rotterdamse club vanaf het seizoen 2024/2025 in de nieuwe Kuip spelen.

Het was in eerste instantie de bedoeling dat het nieuwe stadion in de zomer van 2023 geopend zou worden, maar na overleg tussen Stadion Feijenoord, Feyenoord, de gemeente Rotterdam en Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas is besloten dat dat niet realistisch is.

"Onder stoom en kokend water was het wellicht mogelijk geweest de oorspronkelijke planning te halen maar daar waren te veel risico's aan verbonden. Dat wilden we niet", zegt projectdirecteur Frank Keizer op de site van Feyenoord City.

"Daarom hebben we besloten de planning aan te passen. De deuren van het stadion kunnen in juni 2024 open, zodat Feyenoord er vanaf het seizoen 2024/2025 kan spelen."

Kosten worden geraamd op 444 miljoen euro

Volgens de originele planning zou er in de eerste helft van 2020 begonnen worden met de bouw, maar vooral het aanvragen van allerlei vergunningen kost meer tijd dan verwacht. Het is nu de bedoeling dat de eerste palen in april 2021 in de grond gaan.

De kosten voor het stadionproject in Rotterdam-Zuid worden nog steeds geraamd op 444 miljoen euro.

Het nieuwe stadion maakt deel uit van een grote gebiedsontwikkeling. Er komen scholen, winkels en huizen, kantoren en sportcomplexen. In totaal is die ontwikkeling begroot op 1,5 miljard euro.

Feyenoord City moet in de buurt van het huidige stadion in Rotterdam verrijzen. De Kuip werd in 1937 geopend en is sindsdien onafgebroken de thuisbasis van Feyenoord.