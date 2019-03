PSV heeft maandag met Metropoolregio Brainport Eindhoven een nieuwe shirtsponsor gepresenteerd. Een groep bedrijven, waaronder Philips, zal vanaf volgend seizoen als hoofdsponsor gaan fungeren.

Naast elektronicabedrijf Philips behoren ook supermarktketen Jumbo, chipmachinefabrikant ASML, metaalconcern VDL Groep en de High Tech Campus tot de nieuwe geldschieters die verenigd zijn in Metropoolregio Brainport Eindhoven.

Het consortium van bedrijven gaat "het partnership voor langere tijd" aan, meldde Metropoolregio Brainport Eindhoven zonder te zeggen hoelang het contract loopt. "Er is geen eurocent overheidsgeld gemoeid met deze samenwerking", benadrukten de bedrijven tijdens een persconferentie in het Philips Stadion.

De huidige koploper in de Eredivisie speelt sinds het seizoen 2016/2017 met Energiedirect.nl op het shirt. Het energiebedrijf, dat PSV-oprichter Philips opvolgde, maakte vorige week bekend te stoppen als hoofdsponsor en verder te gaan als rugsponsor.

De bestuurders van de bedrijven met spelers, staf en directie van PSV op het veld van het Philips Stadion. (Foto: PSV)

Gerbrands spreekt van wereldwijde primeur

"Ik ben enorm trots dat dit gelukt is", zei algemeen directeur Toon Gerbrands over de samenwerking met het bedrijvenconsortium. "Deze overeenkomst is een wereldwijde primeur in de topsport."

"We creëren een nieuw ecosysteem en de manier waarop is kenmerkend voor de onderlinge verbondenheid en samenwerking in deze regio", aldus Gerbrands.

Energiedirect.nl betaalde 6,5 miljoen euro per jaar als hoofdsponsor, naar verluidt ligt de bijdrage van Brainport Eindhoven beduidend hoger. "We gaan niet in op financiële details, maar de commerciële inkomsten zullen substantieel stijgen", vertelde commercieel directeur Frans Janssen van PSV.

Algemeen directeur Toon Gerbrands van PSV. (Foto: Pro Shots)