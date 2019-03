De Marokkaanse voetbalbond FRMF heeft maandag afscheid genomen van Mark Wotte. De 58-jarige Nederlander was de bondscoach van Jong Marokko, waarmee hij zondag werd uitgeschakeld in de olympische kwalificatie.

"Het bereiken van de Olympische Spelen van 2020 in Tokio was een van de hoofddoelen in het contract van Wotte", meldt de FRMF in een verklaring over het vertrek van de coach.

Jong Marokko won zondag in Rabat met 1-0 van Congo, maar dat was niet genoeg na de 2-0-nederlaag vier dagen eerder in Kinshasa. De ploeg van Wotte zal daardoor niet uitkomen op het Afrikaanse kampioenschap voor spelers onder 23 jaar, waar tickets te verdienen zijn voor Tokio 2020.

"Mijn samenwerking met de Marokkaanse bond is vandaag beëindigd nu het olympische project voorbij is, zoals we afgesproken hadden in mijn contract", schrijft Wotte op Twitter. "Ik wil al mijn collega's bedanken."

De oud-trainer van onder meer ADO Den Haag, FC Utrecht en Southampton was sinds 2017 bondscoach van Jong Marokko.