FC Groningen heeft maandag bekendgemaakt dat de beloftenploeg komend seizoen niet meer zal uitkomen in de voetbalpiramide. De belangrijkste reden voor dat besluit is dat dispensatiespelers sinds dit seizoen niet meer zijn toegestaan.

Jong FC Groningen is bezig aan zijn derde jaar in de voetbalpiramide. Momenteel staat de ploeg vijfde in de Derde Divisie op zaterdag.

"Er zijn diverse redenen waardoor FC Groningen tot het besluit is gekomen om te stoppen met een apart team in de leeftijdscategorie onder 23", schrijft de club op zijn website. "Zo zijn de dispensatieregels voorafgaand aan dit seizoen dermate aangescherpt, dat er geen mogelijkheid meer is om voldoende spelers uit de eerste selectie speeltijd te geven."

Spelers van 24 jaar of ouder mogen door de verscherpte regels niet langer uitkomen voor de beloftenelftallen. Bovendien mogen talenten die bij het eerste elftal op de reservebank zitten in dezelfde speelronde niet meer in actie komen voor de beloftenploeg.

Groningen kijkt uit naar komst landelijke competitie

Meerdere clubs uitten al hun onvrede over de verscherpte dispensatieregels. Spelers van 24 jaar of ouder die in het eerste elftal weinig speeltijd krijgen of terugkeren na een blessure, mogen niet meer in de beloftenelftallen uitkomen.

Behalve Groningen hebben ook PSV, Ajax, AZ, FC Utrecht (Keuken Kampioen Divisie), Vitesse, Sparta Rotterdam, Almere City (Tweede Divisie) en FC Volendam (Derde Divisie zondag) een beloftenploeg in de piramide.

Groningen is van plan om over ruim een jaar met Jong FC Groningen in een nieuwe competitie te gaan spelen. "Er is sprake van de komst van een landelijke onder 21-competitie met ingang van het seizoen 2020/2021, waaraan alle betaaldvoetbalclubs kunnen deelnemen."

"De doelstelling om elk jaar één of meerdere spelers vanuit de opleiding af te leveren bij de eerste selectie, blijft onverminderd gehandhaafd", stelt de Eredivisionist.