Luka Modric heeft zijn ploeggenoten bij Kroatië opgeroepen om zich snel te herpakken. De verliezend WK-finalist ging zondag in de kwalificatie voor het EK met 2-1 onderuit in Hongarije.

"Deze wedstrijd past niet bij onze reputatie", zegt Modric in de Kroatische sportkrant Sportske Novosti. "Dit hadden we niet verwacht, maar het is hoog tijd dat we wakker worden."

Kroatië begon de EK-kwalificatie donderdag nog met een moeizame 2-1-thuiszege op het bescheiden Azerbeidzjan. De winnende treffer van Andrej Kramaric viel pas tien minuten voor tijd.

Zondag in Boedapest kwamen de Kroaten al vroeg met 0-1 voor, maar Hongarije trok de overwinning verdiend naar zich toe.

"De wedstrijd tegen Azerbeidzjan was al een waarschuwing en de nederlaag tegen Hongarije is echt een klap voor ons", vindt de Wereldvoetballer van het Jaar. "Als we zo doorgaan, dan hebben we een groot probleem."

"In het voetbal heb je geen tijd om te genieten. Er komt altijd weer een nieuwe wedstrijd en elke tegenstander wil het je moeilijk maken."

Stand in groep E EK-kwalificatie 1. Wales 1-3 (1-0)

2. Slowakije 2-3 (2-1)

3. Kroatië 2-3 (3-3)

4. Hongarije 2-3 (2-3)

5. Azerbeidzjan 1-0 (1-2)

Dalic baalt van tegentreffer uit spelhervatting

Volgens bondscoach Zlatko Dalic zijn de tegenstanders van Kroatië na het WK in Rusland van afgelopen zomer extra gemotiveerd. "Ik had vooraf al gezegd dat deze kwalificatie lastig zou worden. De tegenstanders zullen goed georganiseerd zijn en willen heel graag van ons winnen."

"We kregen opnieuw een tegendoelpunt uit een spelhervatting, dat begint nu traditie te worden", baalt de bondscoach. "Maar Hongarije was ook gewoon agressiever dan wij en had steeds het initiatief."

In de kwalificatiegroep van Kroatië staan vier landen op drie punten. De vicewereldkampioen neemt het in juni op tegen Wales.

"We zullen niet te lang treuren, deze nederlaag is gebeurd en we moeten verder", zegt Dalic. "Het is een gegeven dat elke tegenstander nu met 200 procent inzet speelt tegen ons en daar zullen we mee om moeten gaan."

Bondscoach Zlatko Dalic zag hoe zijn ploeg werd afgetroefd door Hongarije. (Foto: Pro Shots)

