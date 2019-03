De 2-3-zege op Oranje in de EK-kwalificatie is voor de Duitse bondscoach Joachim Löw een welkome opsteker. De trainer gooide het roer rigoureus om bij 'die Mannschaft' en zag zijn jonge ploeg een zwaarbevochten overwinning pakken in Amsterdam.

"We hadden vandaag het geluk dat in de laatste wedstrijden ontbrak", doelde Löw op de winnende treffer van Niko Schulz in de negentigste minuut. "We zijn de EK-kwalificatie erg goed begonnen met deze uitzege op Nederland."

"Deze zege zal ons helpen in ons proces. Maar we hebben ook gezien dat we nog veel werk te doen hebben", zei de bondscoach op de persconferentie na de wedstrijd.

De 59-jarige Löw lag voor de wedstrijd behoorlijk onder vuur in Duitsland. Na het mislukte WK in Rusland - waar de titelverdediger al in de groepsfase sneuvelde - en de degradatie uit Divisie A van de Nations League greep de trainer in door de vaste krachten Thomas Müller, Jérôme Boateng en Mats Hummels niet langer op te roepen.

Löw zag zijn verjongde ploeg voor rust een 2-0-voorsprong nemen in de ArenA. Oranje stond halverwege de tweede helft alweer op 2-2, maar de Duitsers beslisten de wedstrijd in de laatste minuut.

Stand groep C EK-kwalificatie 1. Noord-Ierland 2-6 (4-1)

2. Duitsland 1-3 (3-2)

3. Nederland 2-3 (6-3)

4. Estland 1-0 (0-2)

5. Wit-Rusland 2-0 (1-6)

'Nooit geloof verloren dat we konden winnen'

"In de eerste helft hebben we erg goed gespeeld, we hadden de wedstrijd onder controle en konden er gevaarlijk uitkomen", zag Löw. "We leidden verdiend en konden scoren na enkele aanvallen waar we op getraind hebben."

"Na de pauze hebben we geweldig geknokt, maar de spelers zaten niet meer goed in de wedstrijd. Ik ben er blij mee dat de ploeg desondanks nooit het geloof heeft verloren dat we de wedstrijd konden winnen. Maar eigenlijk moet je bij een 2-0-voorsprong de wedstrijd blijven controleren."

De beste twee landen van de poule plaatsen zich rechtstreeks voor het EK van 2020. In juni staan de volgende wedstrijden op het programma, Duitsland neemt het dan op tegen laagvliegers Wit-Rusland (uit) en Estland (thuis).

Nederland komt in juni niet in actie in de EK-kwalificatie, omdat het dan de Final Four van de Nations League speelt.

Vreugde bij de Duitsers na het laatste fluitsignaal in Amsterdam. (Foto: Pro Shots)

