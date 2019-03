Bondscoach Ronald Koeman was zondag ondanks de late 2-3-nederlaag van het Nederlands elftal in eigen huis tegen Duitsland in de EK-kwalificatie zeer te spreken over de knappe comeback van zijn ploeg in de tweede helft.

"Ik ben trots op hoe we de tweede helft hebben gespeeld. We stonden 2-0 achter", zei Koeman bij de NOS. "Dan kan je bij de pakken neer gaan zitten, maar we speelden geweldig. Had dan ook een punt gepakt, zou ik zeggen."

Nederland stond halverwege op een 0-2-achterstand door doelpunten van Leroy Sané en Serge Gnabry en leek er na rust dankzij treffers van Matthijs de Ligt en Memphis Depay een positief resultaat uit te slepen, maar Nico Schulz besliste in extremis anders.

"Het kon alle kanten op gaan. Vorig jaar in de Nations League wonnen wij van Duitsland, maar toen had het net zo goed gelijk kunnen worden", herinnerde Koeman zich.

"Uit eindigde het in een gelijkspel, daar hadden we kunnen verliezen. Nu hadden we kunnen winnen, maar verliezen we. Zo dicht zit het bij elkaar. Dat vind ik ook een compliment waard voor Nederland."

De spelers van Oranje balen na de nederlaag tegen Duitsland. (Foto: Pro Shots)

Koeman overwoog Aké in te brengen

Koeman overwoog in de slotfase nog even om aanvaller Quincy Promes, die de hele linkerkant bestreek, te wisselen voor verdediger Nathan Aké.

"Misschien had ik dat maar moeten doen, om in ieder geval een punt te halen. Maar goed, we hadden ook kansen op de 3-2", legde hij uit. "Het is te prijzen dat we zijn doorgegaan. Maar in de laatste paar minuten had ik wel het gevoel dat-ie ook aan de andere kant kon vallen."

Nederland staat door de nederlaag tegen Duitsland op de derde plaats in groep C met drie punten uit twee wedstrijden. Oranje moet Noord-Ierland (zes punten) en Duitsland (drie punten) boven zich dulden.

Nederland hervat pas in september de EK-kwalificatie met de return tegen Duitsland en speelt eerst in juni de finaleronde van de Nations League, waarin Engeland de tegenstander is in de halve finales.

Bekijk de uitslagen, de standen en het programma van de EK-kwalificatie