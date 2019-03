Virgil van Dijk baalde zondag stevig van de late nederlaag van het Nederlands elftal in eigen huis tegen Duitsland in de EK-kwalificatie. Oranje ging met 2-3 onderuit door een doelpunt in de blessuretijd van de tweede helft.

"Dit is heel zuur. We waren in de eerste helft wat zoekende, maar we pakten het in de tweede helft goed op. We hadden na onze comeback minimaal een punt moeten halen, maar dat hebben we niet gedaan...", verzuchtte Van Dijk bij de NOS.

Nederland stond halverwege op een 0-2-achterstand door doelpunten van Leroy Sané en Serge Gnabry en leek er na rust dankzij treffers van Matthijs de Ligt en Memphis Depay een positief resultaat uit te slepen, maar Nico Schulz besliste in extremis anders.

"Zij hebben veel beweging in de ploeg zitten. Dat hadden we ook wel verwacht. Onze organisatie stond niet goed. Het stond bij ons in de tweede helft verdedigend veel beter. We kwamen in de eerste helft niet aan voetballen toe", aldus Van Dijk.

"Frenkie stond in de tweede helft meer in het middenveld. Zij probeerden hem in de eerste helft vast te zetten in balbezit. Dat hebben we in de tweede helft goed opgelost. Maar daar hebben we niks aan, want we staan met lege handen."

Teleurstelling bij de spelers van het Nederlands elftal na het verlies tegen Duitsland. (Foto: Pro Shots)

'Het was gewoon niet goed genoeg vandaag'

Nederland staat door de nederlaag tegen Duitsland op de derde plaats in groep C met drie punten uit twee wedstrijden. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman moet Noord-Ierland (zes punten) en Duitsland (drie punten) boven zich dulden.

Nederland hervat pas in september de EK-kwalificatie met de return tegen Duitsland en speelt eerst in juni de finaleronde van de Nations League, waarin Engeland de tegenstander is in de halve finales.

"Het was gewoon niet goed genoeg vandaag. En dan heb ik het vooral over de eerste helft. Dat moet de volgende keer veel en veel beter", stelde Van Dijk.

"Niemand wil verliezen. We moeten hard blijven werken. We wisten dat we nog een lange weg te gaan hebben en dat blijkt vandaag maar weer eens."

