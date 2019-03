Het Nederlands elftal heeft zondag door een late goal met 2-3 verloren van Duitsland in de kwalificatie voor het EK van 2020. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman stond halverwege met 0-2 achter in de Johan Cruijff ArenA, knokte zich terug tot 2-2, maar verloor alsnog.

De 43e editie van Nederland tegen Duitsland kende twee gezichten. Voor rust was de ploeg van bondscoach Joachim Löw sterker en dat leidde tot goals van Leroy Sané en Serge Gnabry.

In de tweede helft waren de rollen omgedraaid. Oranje kwam via Matthijs de Ligt en Memphis Depay terug tot 2-2, waarna de Duitsers door een treffer van Nico Schulz in de negentigste minuut alsnog drie punten pakten.

Door de nederlaag is Nederland niet langer koploper in groep C van de kwalificatie. Noord-Ierland, dat zondag door een goal van Josh Magennis vlak voor tijd met 2-1 won van Wit-Rusland, gaat aan de leiding met zes punten uit twee wedstrijden. Oranje en Duitsland hebben drie punten, maar de viervoudig wereldkampioen heeft pas één wedstrijd gespeeld.

Oranje vervolgt de kwalificatie pas op 6 september en dan is Duitsland opnieuw de tegenstander. Die wedstrijd wordt in Hamburg gespeeld en drie dagen later wacht in Tallinn een confrontatie met Estland. Tussendoor speelt Nederland in juni voor de Nations League, waarin Engeland tegenstander is in de halve finale.

Quincy Promes kreeg in de basis de voorkeur boven Bergwijn (Foto: ProShots)

Babel mist twee grote kansen

Het zal tegen de Engelsen beter moeten dan in de eerste helft zondag tegen de Duitsers, want die kregen voor rust kans op kans in de ArenA. Al na twee minuten had Gnabry de bal voor het inschieten, maar Jasper Cillessen voorkwam met een goede redding de 0-1.

In de vijftiende minuut was een Duitse voorsprong alsnog een feit en dat mocht De Ligt zich aanrekenen. De verdediger van Ajax gleed uit bij een lage voorzet van Schulz, waardoor Sané de bal ongehinderd kon aannemen en fraai afrondde in de verre hoek.

Het had daarna snel weer gelijk kunnen en misschien wel moeten zijn, maar twee grote kansen waren niet aan Ryan Babel besteed. Na een fraai passje van Quincy Promes stond hij oog-in-oog met doelman Manuel Neuer, die als winnaar uit de strijd kwam.

Ook bij de tweede kans van Babel was Promes de aangever. Ditmaal leverde de vleugelspeler een goede voorzet af, waarna de ervaren aanvaller van Fulham de bal van dicht bij recht op Neuer volleerde.

De twee gemiste kansen kwamen Oranje duur te staan, want na 35 minuten was het aan de andere kant wel raak. Gnabry dribbelde naar binnen, terwijl Van Dijk hem niet van de bal kreeg. Met een schitterend schot in de verre kruising liet de Duitse aanvaller Cillessen daarna ook kansloos: 0-2.

De Ligt maakt eerste interlandgoal

0-2 was ook de ruststand en daarmee mocht het defensief kwetsbare Nederland niet eens ongelukkig zijn. Cillessen keerde op slag van rust nog een kopbal van Thilo Kehrer en de doelman had ook een antwoord op een schot van Sané.

De achterstand deed Koeman halverwege besluiten in te grijpen. Hij bracht Bergwijn voor Babel in de hoop op een ommekeer en drie minuten later was de 1-2 al daar. De voorzet kwam van Memphis en De Ligt tekende met zijn hoofd voor het eerste doelpunt in zijn interlandcarrière.

De aansluitingstreffer was het begin van een veel betere tweede helft van Oranje, dat het initiatief overnam van de Duitsers. Het duurde alleen wel even alvorens dat tot een volgende kans leidde. In de 63e minuut – een kwartier na de 1-2 - kwam de bal in een druk Duits strafschopgebied via Georginio Wijnaldum bij Memphis, die Neuer verraste met een laag schot en zo de achterstand ongedaan maakte (2-2).

Met die gelijke stand was Nederland nog niet tevreden. Duitsland oogde kwetsbaar en mocht zich gelukkig prijzen dat Promes naast punterde, waar afspelen een betere optie was. Tien minuten voor tijd was Neuer net iets eerder bij de bal dan Wijnaldum na een steekpassje van Memphis.

Ook daarna bleef Oranje hopen op 3-2, tot er in de slotfase ineens weer een kans voor de bezoekers was. Invaller Marco Reus stoomde op over links en vond de vrijstaande Schulz. De speler van 1899 Hoffenheim schoof de bal buiten bereik van Cillessen in de verre hoek (2-3), waardoor het toch de Duitsers waren die de zege pakten.

Door een goal van Nico Schulz won Duitsland alsnog (Foto: ProShots)

