Jong Oranje heeft zondag in Spanje een matig oefenduel met Jong Verenigde Staten met 0-0 gelijkgespeeld. Calvin Stengs, Danilho Doekhi, Maarten Paes, Cody Gakpo en Abdoulrahmane Harroui maakten hun debuut in het elftal van bondscoach Erwin van de Looi.

FC Utrecht-keeper Paes, Vitesse-verdediger Doekhi en AZ-aanvaller Stengs begonnen in de basis in de Pinatar Arena in San Pedro Del Pinatar. PSV'er Gakpo en Spartaan Harroui vielen vlak voor tijd in.

Jong Oranje, dat begon met een voorhoede bestaande uit Justin Kluivert, Ferdi Kadioglu en Donyell Malen, wist amper kansen te creëren.

Timothy Weah was de bekendste naam van Jong VS, maar de zoon van voormalig wereldvoetballer van het jaar George Weah - die door Paris Saint-Germain verhuurd is aan Celtic - kon ook het verschil niet maken.

Jonathan Klinsmann, de zoon van oud-spits Jürgen Klinsmann, stond de laatste 25 minuten op doel bij de Amerikanen.

Trainingskamp van tien dagen in Spanje

Jong Oranje is bezig aan een trainingskamp van tien dagen in het zuidoosten van Spanje. De ploeg van Van de Looi speelt dinsdag nog een oefenduel met Jong Egypte.

Jong Oranje is aan een nieuwe periode begonnen, omdat de ploeg zich vorig jaar niet wist te plaatsen voor het EK van komende zomer.

De formatie richt zich nu op de kwalificatie voor het EK van 2021 in Hongarije en Slovenië. De eerste groepswedstrijd in die cyclus is op 10 september tegen Jong Cyprus. Jong Portugal, Jong Noorwegen, Jong Wit-Rusland en Jong Gibraltar zijn de andere tegenstanders.