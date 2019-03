Na een flinke vertraging in de eindfase van de bouw is er zondag voor het eerst een wedstrijd gespeeld in het nieuwe stadion van Tottenham Hotspur.

Tottenham Hotspur onder 18 won met 3-1 van de leeftijdsgenoten van Southampton. De capaciteit van het nieuwe stadion is 62.062, maar bij het testduel mochten nog maar maximaal 30.000 toeschouwers naar binnen.

Op 30 maart wordt er nog een testwedstrijd gespeeld om te kijken of het stadion volledig veilig is. De officiële opening is - als alles goed gaat - op 3 april, wanneer het eerste elftal van de 'Spurs' in de Premier League een thuiswedstrijd speelt tegen Crystal Palace.

De nieuwbouw van het stadion van Tottenham Hotspur begon in 2015. De bouwkosten werden in eerste instantie geschat op 400 tot 460 miljoen euro, maar Britse media speculeren dat de uiteindelijke kosten richting de 1 miljard pond (1,2 miljard euro) gaan. (Foto: Pro Shots)

Het nieuwe stadion is pal naast het oude White Hart Lane gebouwd, dat tot en met het seizoen 2016/2017 bespeelbaar bleef. (Foto: Pro Shots)

Aanvankelijk zou het stadion in september vorig jaar geopend worden, maar bij een testwedstrijd waren er zorgen over de veiligheid, waarna de opening meerdere malen moest worden uitgesteld. (Foto: Pro Shots)

Er zullen ook NFL-wedstrijden worden gespeeld in het nieuwe stadion. (Foto: Pro Shots)

J'Neil Bennett is het antwoord op een heleboel toekomstige quizvragen. De speler van Tottenham Hotspur onder 18 maakte de eerste goal in het nieuwe stadion. (Foto: Pro Shots)



Tottenham Hotspur-manager Mauricio Pochettino was een van de aanwezigen bij de historische wedstrijd. (Foto: Pro Shots)

De jonge haan uit het logo van de 'Spurs' is ook nadrukkelijk aanwezig in het nieuwe stadion. (Foto: Pro Shots)