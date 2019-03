Denis Cheryshev heeft Rusland zondag in de EK-kwalificatie met twee doelpunten en een assist aan een ruime overwinning op Kazachstan geholpen: 0-4. In Cardiff was Wales met 1-0 te sterk voor Slowakije.

De 28-jarige Cheryshev opende in de negentiende minuut met een schitterende volley de score voor Rusland tegen Kazachstan. Op slag van rust verdubbelde de aanvaller de marge op aangeven van Artem Dzyuba.

Zeven minuten na de onderbreking waren de rollen omgedraaid in Astana. Toen gaf Cheryshev de voorzet en was Dzyuba trefzeker. Absal Beysebekov bepaalde enkele minuten later met een eigen doelpunt de eindstand.

Voor Rusland is de overwinning op Kazachstan de eerste in het kwalificatietoernooi voor het EK van 2020. Afgelopen donderdag verloor het gastland van het laatste WK met 3-1 in en tegen België.

De 'Rode Duivels' komen later op zondag nog in actie in groep I. Zij gaan op bezoek bij Cyprus, dat in zijn eerste wedstrijd met 5-0 won van San Marino.

Wales viert het doelpunt van Daniel James tegen Slowakije. (Foto: Pro Shots)

Wales dankzij vroege treffer langs Slowakije

In groep E maakte Daniel James al vroeg in de wedstrijd de enige treffer voor Wales tegen Slowakije. De middenvelder vond in de vijfde minuut het doel vanaf de rand van het zestienmetergebied.

Voor Wales, waarbij Gareth Bale de negentig minuten vol maakte, was de wedstrijd tegen Slowakije de eerste in de EK-kwalificatie. Slowakije kwam afgelopen donderdag ook al in actie en won toen met 2-0 van Hongarije.

Later op zondag neemt Kroatië, dat in zijn eerste duel Azerbeidzjan met 2-1 versloeg, het in deze poule op tegen Hongarije.

