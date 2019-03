België heeft zondag ook zijn tweede EK-kwalificatieduel gewonnen. De ploeg van bondscoach Roberto Martínez was met 0-2 te sterk voor Cyprus. Eerder op de dag liep Kroatië tegen een pijnlijke nederlaag aan op bezoek bij Hongarije: 2-1.

Eden Hazard opende tegen Cyprus al na tien minuten de score voor België. De spits van Chelsea scoorde na een geblokt schot van Michy Batshuayi en luisterde zijn honderdste interland daarmee op met zijn dertigste interlanddoelpunt.

Acht minuten later maakte Batshuayi de tweede treffer in Nicosia. Na een pass door het midden van Thorgan Hazard omspeelde de aanvaller van Crystal Palace doelman Urko Pardo en schoof hij de bal binnen.

Door de tweede overwinning gaat België alleen aan kop in groep I. De 'Rode Duivels' waren afgelopen donderdag ook te sterk voor Rusland (3-1).

De Russen haalden eerder op de dag met 0-4 uit bij Kazachstan. Denis Cheryshev leidde zijn ploeg met twee doelpunten en een assist naar de winst. Artem Dzyuba en Absal Beysebekov maakten de andere goals in Astana.

In dezelfde poule herstelde Schotland zich met een 0-2-zege op San Marino van de blamerende nederlaag van donderdag tegen Kazachstan (3-0). Kenny McLean en Johnny Russell waren trefzeker namens de Schotten.

De Kroaten balen stevig na de pijnlijke nederlaag bij Hongarije. (Foto: Pro Shots)

Kroatië geeft voorsprong uit handen tegen Hongarije

In groep E begon Kroatië nog goed aan het duel met Hongarije. De verliezend WK-finalist kwam in Boedapest binnen een kwartier op voorsprong via een doelpunt van Ante Rebic, die een voorzet van Andrej Kramaric van dichtbij binnentikte.

Twintig minuten later bracht Ádám Szalai de Hongaren langszij. Na een pass van oud-PSV'er Balázs Dzsudzsák schoof de aanvaller de bal in de verre hoek. Máté Pátkai bezorgde de thuisploeg een kwartier voor tijd de winst door in tweede instantie te scoren uit een corner.

Door de nederlaag staat Kroatië met drie punten uit twee wedstrijden vierde in groep E. Het elftal van bondscoach Zlatko Dalic begon het kwalificatietoernooi voor het EK van 2020 afgelopen donderdag met een moeizame thuiszege op Azerbeidzjan (2-1).

In dezelfde groep boekte Wales in zijn eerste EK-kwalificatieduel een 1-0-thuisoverwinning op Slowakije. Daniel James kroonde zich tot matchwinner door al in de vijfde minuut het doel te vinden vanaf de rand van het zestienmetergebied.

Hongarije viert de stunt tegen Kroatië met het publiek. (Foto: Pro Shots)

Zahavi bezorgt Oostenrijk nederlaag in Israël

In groep G ging Oostenrijk in Haifa verrassend met 4-2 onderuit tegen Israël. Voormalig FC Twente-aanvaller Marko Arnautovic bracht de bezoekers wel op voorsprong bij Israël.

Vervolgens nam Israël via een hattrick van Eran Zahavi en een goal van Munas Dabbur een 4-1-voorsprong. Arnautovic deed daarna nog wat terug namens de Oostenrijkers.

Polen kwam in Warschau wel tot winst tegen Letland: 2-0. Robert Lewandowski en Kamil Glik bezorgden hun land de overwinning. In de derde wedstrijd in deze poule speelde Slovenië in Ljubljana met 1-1 gelijk tegen Noord-Macedonië.

Eran Zahavi was met een hattrick de gevierde man bij Israël. (Foto: Pro Shots)

