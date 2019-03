FC Twente heeft zondag weer een grote stap richting de titel in de Keuken Kampioen Divisie gezet. De koploper won de topper op bezoek bij nummer drie Go Ahead Eagles met 1-2. Eric van der Luer speelde gelijk tegen MVV Maastricht in zijn eerste duel als trainer van Roda JC.

Twente leek genoegen te moeten nemen met een 1-1-gelijkspel, maar in de 81e minuut zorgde Aitor Cantalapiedra alsnog voor de winnende 1-2, al had hij wel de hulp van de grabbelende doelman Hobie Verhulst nodig.

De Tukkers waren in de zestiende minuut op een 0-1-voorsprong gekomen door een rake kopbal van Jari Oosterwijk, maar zagen Go Ahead in de 71e minuut langszij komen dankzij Thomas Verheijdt, die ook met het hoofd scoorde.

De uitslag deed geen recht aan de krachtsverhoudingen op het veld. Twente wist in de tweede helft amper een kans te creëren en stond op het moment van de 1-2 zwaar onder druk.

Twente heeft door de zege na dertig van de 38 speelrondes nog altijd een voorsprong van elf punten op naaste achtervolger Sparta Rotterdam, dat eerder op zondag in eigen huis ternauwernood won van NEC: 1-0.

Go Ahead kan zich door de nederlaag richten op de play-offs om promotie naar de Eredivisie. De Deventenaren hebben al een achterstand van vijftien punten op FC Twente.

Sparta won met 1-0 van NEC. (Foto: Pro Shots)

Sparta wint dankzij doelpunt van Ache

Sparta had de zege op NEC te danken aan een doelpunt van Ragnar Ache. De opgebloeide aanvaller was in de veertigste minuut trefzeker na goed voorbereidend werk van Royston Drenthe.

Dat het bij 1-0 bleef, was een klein mirakel. Er werd namelijk tot drie keer toe het aluminium geraakt. Laros Duarte, Ache (beiden Sparta) en Josef Kvida (NEC) troffen allen de lat of de paal.

De beladen Limburgse derby tussen Roda JC en MVV Maastricht leverde later op zondag geen winnaar op. De nummer negen en tien speelden in Kerkrade met 2-2 gelijk.

Roda JC stond ruim tien minuten voor tijd nog wel op een 2-0-voorsprong door doelpunten van Livio Milts en Mart Remans, maar verspeelde die comfortabele marge uiteindelijk nog dankzij treffers van Anthony van den Hurk en Jordy Croux.

Van der Luer kende daarmee een enigszins teleurstellend debuut als interim-trainer van Roda JC. Hij volgde begin deze week de ontslagen Robert Molenaar op.

Eric van der Luer. (Foto: Pro Shots)

