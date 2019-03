De Spaanse bondscoach Luis Enrique was zaterdag na de 2-1-zege op Noorwegen in de EK-kwalificatie zeer lovend over matchwinner Sergio Ramos. De aanvoerder toonde zich op zijn beurt heel blij met de weg die 'La Roja' onder de oud-trainer van FC Barcelona is ingeslagen.

Spanje had het bij de start van zijn kwalificatiecampagne voor het EK van volgend jaar niet makkelijk met de stugge Noren. De thuisploeg kwam in Estadio Mestalla wel snel op voorsprong via Valencia-aanvaller Rodrigo, maar na ruim een uur maakte Joshua King gelijk uit een strafschop.

Twintig minuten voor tijd besliste Ramos het duel door met een panenka raak te mikken vanaf elf meter. De 32-jarige verdediger van Real Madrid, die op 162 'caps' staat, tekende voor zijn achttiende treffer voor Spanje. Hij scoorde bovendien voor de vijfde interland op rij.

"Sergio Ramos heeft het wederom heel goed gedaan voor ons", zei Luis Enrique na het duel tegen het Spaanse TVE. "Hij is een unieke speler in de geschiedenis van het voetbal. Ik wist dat een speler met zijn persoonlijkheid een goede penalty zou nemen."

De 48-jarige bondscoach, die na het WK van vorig jaar in Rusland werd aangesteld bij Spanje, was ondanks de nipte zege tevreden over het optreden van zijn ploeg. "We hadden misschien wel verdiend om met 5-1 of 6-1 te winnen, maar Noorwegen verdedigde goed. Wij waren misschien niet heel efficiënt, maar ik haal ook veel positieve punten uit dit duel."

Sergio Ramos viert de 1-0 tegen Noorwegen. (Foto: Pro Shots)

'Bondscoach heeft geweldige filosofie'

Ramos prees na de wedstrijd in Valencia de invloed van Luis Enrique, die tussen 2014 en 2017 als trainer van FC Barcelona liefst negen prijzen won.

De 62-voudig international moet Spanje weer omhoog helpen, nadat de drievoudig Europees kampioen op het WK al in de achtste finales werd uitgeschakeld door gastland Rusland.

"We werken nu met een bondscoach die een geweldige filosofie heeft over de manier waarop hij wil spelen", zei Ramos tegen TVE. "We zijn een nieuwe weg ingeslagen en hoe kun je beter beginnen dan door te winnen van een tegenstander die het ons heel lastig maakte, hoewel ze amper de bal hadden?"

Spanje gaat dinsdag in zijn tweede EK-kwalificatiewedstrijd op bezoek bij Malta, dat zaterdag met 2-1 won van de Faeröer. Zweden en Roemenië zijn de andere landen in groep F.

Bekijk de uitslagen, de standen en het programma in de EK-kwalificatie