Het Nederlands elftal staat zondagavond in de EK-kwalificatie voor de 43e keer in de geschiedenis tegenover Duitsland, waar het onrustiger is dan ooit. Hoe staan onze oosterburen ervoor?

'Heute 1. Stimmungs-Endspiel für Jogi' kopte het altijd uitgesproken Bild zaterdagavond laat in aanloop naar de wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA. De boodschap is duidelijk: de wedstrijd van de waarheid is aangebroken voor bondscoach Joachim Löw.

"Tegen Nederland moet het afgelopen zijn met het voetbal dat al sinds het WK van vorig jaar gespeeld wordt", aldus Bild. "Het geduld van de Duitse fans met de bondscoach wordt op de proef gesteld na het debacle in Rusland en de afgang in de Nations League."

De druk ligt in de EK-kwalificatie vol bij Löw, die er begin deze maand verrassend voor koos om het ervaren Bayern München-trio Mats Hummels, Jérôme Boateng en Thomas Müller niet meer op te roepen.

Löw wil daarmee een compleet andere koers varen na de grote teleurstellingen die Duitsland moest slikken op het WK én in de Nations League, waarin het vorig jaar twee keer niet van Oranje won en als laatste eindigde in de groep waartoe ook Frankrijk behoorde.

Nog slechts drie wereldkampioenen over

De nieuwe koers, die in de Nations League al voorzichtig werd ingezet, liegt er niet om; van de ploeg die in 2014 wereldkampioen werd, zijn inmiddels alleen Manuel Neuer, Matthias Ginter en Toni Kroos nog over.

Bovendien komen acht van de geselecteerde 23 geselecteerde spelers voor het duel met Oranje nog in aanmerking voor de jeugdteams en hebben slechts vier spelers dertig of meer interlands gespeeld.

Het is de vraag hoe snel Löw zijn ideale nieuwe samenstelling heeft gevonden. In het oefenduel met Servië van woensdag (1-1) gaf hij relatief onbekende spelers als Lukas Klostermann en Marcel Halstenberg de kans, net als talenten als Julian Brandt en Kai Havertz.

'De vraag is of Löw tijd krijgt'

'Die Mannschaft' kon tegen de Serviërs vooral voor rust niet overtuigen. In de tweede helft ging het beter, maar dat was nog lang niet genoeg om de altijd kritische Duitse media én supporters - die in de rust van het duel in Wolfsburg voor een fluitconcert zorgden - voor zich te winnen.

"De transformatie zal tijd vergen", schreef Bild zaterdag. "De vraag is of bondscoach Löw die tijd ook zal krijgen. In de Johan Cruijff ArenA volgt op die vraag het eerste antwoord..."

De experimenten van Löw betekenen dat Duitsland in een fase zit die het Nederlands elftal al achter de rug heeft. Bondscoach Ronald Koeman zat een jaar geleden in dezelfde situatie.

De Duitsers hebben nog geen vast systeem, merkte Koeman zaterdag op tijdens zijn persconferentie. "Ze speelden tegen ons in de Nations League thuis met een aanvallende middenvelder, terwijl ze uit met de punt naar achteren speelden. Ze hebben ook met vijf man achterin gespeeld", somde hij op.

'Het moet totaal anders dan in 2018'

Löw, die vooralsnog de steun van de Duitse voetbalbond heeft, liet in aanloop naar de duels met Servië en Oranje al weten dat hij zich bewust is van de situatie. "We staan voor een nieuw tijdperk en een nieuwe uitdaging. Het is aan mij om de spelers het gevoel te geven dat er volledig vertrouwen in ze is", zei hij.

"We moeten ze de kans geven om zich te ontwikkelen en meer verantwoordelijkheid te nemen, en ze oplossingen bieden voor wanneer ze fouten maken, zodat ze in de komende maanden vertrouwen opbouwen. Het moet totaal anders dan in 2018."

Nederland-Duitsland begint zondagavond om 20.45 uur in de Johan Cruijff ArenA. De wedstrijd wordt geleid door de Spaanse scheidsrechter Jesús Gil Manzano.

