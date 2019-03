Lieke Martens heeft FC Barcelona zaterdag in La Liga aan een ruime thuiszege op Valencia geholpen. De Oranje-international leidde haar ploeg met een doelpunt en twee assists naar een 3-0-overwinning.

Martens tikte in de achttiende minuut een voorzet vanaf links door, waarna Toni Duggan de score opende voor Barcelona. Zes minuten voor tijd gaf de Nederlandse de voorzet op Marta Torrejón, die de 2-0 binnenkopte.

De 26-jarige Martens zorgde enkele minuten later zelf voor het slotakkoord. De aanvaller profiteerde optimaal van een fout in de verdediging van Valencia en schoof de bal in de verre hoek.

Voor Martens was het haar achtste competitietreffer van het seizoen. Het is haar eerste doelpunt in bijna een maand tijd. Vorig seizoen maakte de honderdvoudig international elf doelpunten in La Liga.

Verschil tussen Barcelona en Atlético blijft drie punten

Door de overwinning van nummer twee Barcelona blijft het verschil met koploper Atlético Madrid drie punten. De regerend landskampioen haalde eerder zaterdag met 0-4 uit bij Levante.

Vorige week deed Barcelona goede zaken door de topper tegen Atlético in Madrid met 0-2 te winnen. Er staan nog vijf speelrondes op het programma in de Spaanse competitie.

Afgelopen woensdag zette Martens met haar ploeg een grote stap richting de halve finales van de Champions League. Mede dankzij een assist van de voormalig wereldvoetbalster van het jaar won Barcelona de heenwedstrijd in de kwartfinales tegen het Noorse LSK Kvinner met 3-0.