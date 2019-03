De Duitse bondscoach Joachim Löw heeft er alle vertrouwen in dat zijn ploeg zondag een goed resultaat zal neerzetten in EK-kwalificatiewedstrijd tegen het Nederlands elftal.

"Ik heb zeker geen slecht gevoel", zei Löw zaterdag op de persconferentie in Amsterdam. "We gaan voor een goede uitslag en willen onze ploeg verder ontwikkelen."

De 59-jarige coach is bezig om zijn ploeg na het teleurstellende WK en de degradatie uit de hoogste divisie van de Nations League flink te verjongen. Daarom nam hij onlangs op eigen initiatief afscheid van de wereldkampioenen Mats Hummels, Thomas Müller en Jérôme Boateng.

"Daardoor heeft Nederland een ploeg die misschien beter op elkaar is ingespeeld", besefte hij. "Zij zijn bezig aan een serie goede resultaten en de stemming rond de ploeg is heel goed. We hebben in oktober met 3-0 verloren in Amsterdam. Maar het gelijkspel in Gelsenkirchen heeft mij vertrouwen gegeven."

Daarmee doelde Löw op de laatste ontmoeting tussen Oranje en Duitsland, die in november in 2-2 eindigde. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman plaatste zich daarmee voor de finaleronde van de Nations League in juni.

Kroos en Reus krijgen basisplaats bij Duitsland

Duitsland speelde afgelopen donderdag in Wolfsburg met 1-1 gelijk in een oefenduel met Servië. Ten opzichte van die wedstrijd verschijnen Toni Kroos en Marco Reus aan de aftrap bij 'Die Mannschaft'.

Löw onthulde nog niet of zijn ploeg tegen Oranje met vier of vijf verdedigers begint, maar geeft zijn spelers wel de opdracht om Virgil van Dijk extra goed te bewaken bij vrije trappen en hoekschoppen.

"Hij kan goed koppen. We moeten uitkijken met standaardsituaties", realiseerde de bondscoach zich. "We kijken uit naar onze eerste wedstrijd in de EK-kwalificatie. Een wedstrijd tegen Nederland in Amsterdam is en blijft een mooi affiche."

De EK-kwalificatiewedstrijd tussen Nederland en Duitsland begint zondag om 20.45 uur in de Johan Cruijff ArenA en staat onder leiding van scheidsrechter Jesús Gil Manzano. Oranje begon het kwalificatietoernooi voor het EK van 2020 afgelopen donderdag met een 4-0-thuiszege op Wit-Rusland.

