Zwitserland is de jacht op een ticket voor het EK van 2020 zaterdag goed begonnen. De eerste wedstrijd in groep D leverde een 0-2-overwinning op Georgië op.

Het openingsdoelpunt viel in de 57e minuut en kwam op naam van Steven Zuber. In de slotfase scoorde ook Denis Zakaria namens de bezoekers, die de hele wedstrijd sterker waren.

De Zwitsers deden vier keer mee aan het EK. De laatste keer was in 2016, toen Polen in de achtste finales te sterk was. Georgië, dat met oud-Vitessenaar Guram Kashia aantrad, was nog nooit present op het eindtoernooi.

Gibraltar-Ierland is later op zaterdag (aftrap: 18.00 uur) het andere duel in groep D. Dinsdag staan Ierland-Georgië en Zwitserland-Denemarken op het programma. Beide wedstrijden beginnen om 20.45 uur.

In de andere EK-kwalificatiepoules komen zaterdagavond onder meer Spanje (thuis tegen Noorwegen), Zweden (dat Roemenië ontvangt) en Italië (op eigen veld tegen Finland) in actie.

