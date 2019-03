Zweden en Zwitserland zijn de jacht op een ticket voor het EK van 2020 goed begonnen. Hetzelfde geldt voor Malta, dat voor het eerst in bijna zes jaar een officiële interland won.

In groep F was Zweden in eigen huis te sterk voor Roemenië. Halverwege was het in Solna 2-0 (treffers Robin Quaison en Viktor Claesson), waarna Claudiu Keseru de spanning terugbracht. Het bleef echter bij 2-1.

De Zweden moeten de koppositie in de poule voorlopig echter aan Malta laten, want de nummer 182 van de FIFA-ranking was met 2-1 te sterk voor Faeröer. Kyrian Nwoko en Steve Borg (strafschop) zorgden voor de gedenkwaardige overwinning.

Het doelpunt van Faeröer, de nummer 98 van de wereld, viel diep in blessuretijd. Malta boekte de eerste officiële zege sinds 7 juni 2013, toen een WK-kwalificatieduel met Armenië in 0-1 eindigde.

Later op zaterdag staat Spanje-Noorwegen nog op het programma in groep F. De aftrap in het stadion van Valencia is om 20.45 uur.

Ook Zwitsers en Ieren winnen

In poule D eindigde Georgië-Zwitserland in 0-2. Het openingsdoelpunt viel in de 57e minuut en kwam op naam van Steven Zuber. In de slotfase scoorde ook Denis Zakaria namens de bezoekers, die de hele wedstrijd sterker waren.

De Zwitsers deden vier keer mee aan het EK. De laatste keer was in 2016, toen Polen in de achtste finales te sterk was. Georgië, dat met oud-Vitessenaar Guram Kashia aantrad, was nog nooit present op het eindtoernooi.

Ook Ierland won de eerste wedstrijd in groep D. Dankzij een doelpunt van Jeff Hendrick werd het nietige Gibraltar ternauwernood met 0-1 verslagen.

In groep J staan zaterdagavond nog Italië-Finland, Bosnië & Herzegovina-Armenië en Liechtenstein-Griekenland op het programma. Die wedstrijden beginnen allemaal om 20.45 uur.

Vreugde bij Zwitserland na de openingstreffer van Steven Zuber in Georgië. (Foto: ANP)

