Spanje en Italië zijn zaterdag met een thuiszege begonnen aan de kwalificatiereeks voor het EK van 2020. Zweden en Zwitserland wonnen ook. Malta boekte een gedenkwaardige overwinning op Faeröer.

De Spanjaarden hadden het in groep F niet makkelijk met Noorwegen, waar Vitesse-middenvelder Martin Ödegaard in de basis stond en AZ-spits Björn Johnsen inviel. Dankzij een benutte strafschop van Sergio Ramos werd het 2-1.

Halverwege was de stand in Valencia 1-0 voor de drievoudig Europees kampioen door een treffer van Rodrigo. In de 65e minuut werd het verrassend gelijk via Joshua King (penalty), maar toch bleven de Noren puntloos.

Eerder op de dag was Zweden in dezelfde poule met dezelfde cijfers te sterk voor Roemenië. Halverwege was het in Solna 2-0 (treffers Robin Quaison en Viktor Claesson), waarna Claudiu Keseru de spanning terugbracht. Het bleef echter bij 2-1.

Ook Malta won met 2-1 en dat was verrassend. De nummer 182 van de FIFA-ranking versloeg het wat hoger aangeslagen Faeröer door goals van Kyrian Nwoko en Steve Borg (strafschop).

Malta boekte de eerste zege in een competitieve interland sinds 7 juni 2013, toen een WK-kwalificatieduel met Armenië in 0-1 eindigde.

Italië rekent af met Finnen

In groep J staan na de eerste speelronde eveneens drie landen op drie punten. Een van die landen is Italië, dat in Udine met 2-0 te sterk was voor Finland. Nicolò Barella en Moise Kean scoorden voor de kwartfinalist van het vorige EK.

Bosnië-Herzegovina-Armenië eindigde in 2-1. Rade Krunic opende na ruim een half uur de score en in de slotfase verdubbelde Deni Milosevic de Bosnische marge. Diep in blessuretijd deed Willem II'er Aras Özbiliz uit een penalty iets terug.

Ook Griekenland begon foutloos aan de weg richting het EK. Op bezoek bij Liechtenstein werd het 0-2 en ook hier werd zowel voor als na rust gescoord. Konstantinos Fortounis en Anastasios Donis zorgden voor de doelpunten.

Juventus-aanvaller Moise Kean bepaalde de eindstand bij Italië-Finland. (Foto: Pro Shots)

Ook Zwitserland en Ierland winnen

In poule D eindigde Georgië-Zwitserland eveneens in 0-2. Het openingsdoelpunt viel in de 57e minuut en kwam op naam van Steven Zuber. In de slotfase scoorde ook Denis Zakaria namens de bezoekers, die de hele wedstrijd sterker waren.

De Zwitsers deden vier keer mee aan het EK. De laatste keer was in 2016, toen Polen in de achtste finales te sterk was. Georgië, dat met oud-Vitessenaar Guram Kashia aantrad, was nog nooit present op het eindtoernooi.

Ook Ierland won de eerste wedstrijd in groep D. Dankzij een doelpunt van Jeff Hendrick werd het nietige Gibraltar ternauwernood met 0-1 verslagen.

Vreugde bij Zwitserland na de openingstreffer van Steven Zuber in Georgië. (Foto: ANP)

