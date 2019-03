Bondscoach Ronald Koeman rekent zondag op een beweeglijk Duitsland in het tweede EK-kwalificatieduel van Oranje. Qua tactiek houdt hij met alle scenario's rekening.

De 56-jarige coach ziet in de Duitsers nog altijd een lastige equipe. De Duitse bondscoach Joachim Löw werkt met een flink verjongde selectie toe naar het EK van 2020. Hij nam afscheid van oudgedienden Mats Hummels, Jérôme Boateng en Thomas Müller.

Koeman zag welke enkele parallellen met het Duitsland van nu en het Oranje van bij zijn aanstelling een jaar geleden. "Zij zijn nu ook aan het veranderen, proberen een aantal systemen en kiezen voor de ontwikkeling van jonge spelers. Die keuze was hier wel iets makkelijker."

Door het vele rouleren, zowel qua spelers als qua tactiek, weet Koeman nog niet hoe Duitsland zondag aan de aftrap verschijnt. "Ze speelden thuis met een aanvallende middenvelder tegen ons, terwijl ze uit met de punt naar achteren speelden. Ze hebben ook met vijf man achterin gespeeld."

"Maar we zijn overal op voorbereid, we weten wat we moeten doen", vervolgde Koeman. "Duitsland blijft hoe dan ook een tegenstander met geweldige spelers, die het ons heel moeilijk kunnen maken. Ze spelen met veel beweging en kunnen ook erg offensief spelen."

'Rendement Memphis spreekt voor zich'

De bondscoach wilde zaterdag op de persconferentie nog weinig kwijt over hoe Oranje zelf zal aantreden in Amsterdam. "Dat weet ik wel, maar dat ga ik natuurlijk nog niet zeggen."

Wel is duidelijk dat Oranje in uitstekende vorm verkeert. "We stralen meer zekerheid uit dan Duitsland, misschien soms wel iets te veel", zo doelde Koeman op de vele frivoliteiten tegen Wit-Rusland (4-0-zege). "Dat is leuk als je 4-0 voorstaat, maar nu gebeurde het te snel."

Veel van de hakjes kwamen van de voet van Memphis Depay, die met twee doelpunten en twee assists de uitblinker was tegen Wit-Rusland. Koeman is vooral vol lof over zijn aanvalsleider.

"Hij krijgt bij ons veel vrijheid en voelt zich daarin prettig. Hij heeft veel plezier. Natuurlijk is het niet altijd hosanna, er zijn altijd dingen die beter kunnen. Maar zijn rendement spreekt voor zich. Hij vult zijn rol geweldig in. Hopelijk houdt hij dat vol."

Nederland-Duitsland begint zondag om 20.45 uur. Het EK-kwalificatieduel in de Johan Cruijff ArenA staat onder leiding van de Spaanse arbiter Jesús Gil Manzano.

