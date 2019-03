Het schaamrood stond vrijdag op de kaken bij FC Dordrecht, na de 8-1-nederlaag in de Keuken Kampioen Divisie tegen FC Eindhoven. Coach Cláudio Braga zag zijn ploeg de wedstrijd vlak voor rust volledig uit handen geven.

Het eerste doelpunt in het Jan Louwers Stadion in Eindhoven viel pas in de 35e minuut, waarna de thuisploeg nog voor rust uitliep naar 3-0. Elton Babangu maakte direct na rust de 4-0, waarna Oussama Zamouri de spanning nog even terugbracht.

Tussen de 75e en de 82e minuut wist Eindhoven er nog eens vier in te leggen. "Al onze fouten waren fataal", zei Braga na afloop tegen RTV Rijnmond. "We waren in staat om de wedstrijd in vijf minuten helemaal uit handen te geven."

De coach erkende dat de nederlaag pijn deed. "Je schaamt je voor de mensen die zijn meegekomen. Voor de supporters die dit hebben moeten aanzien, is dit heel zuur."

FC Eindhoven was genadeloos voor Dordrecht. (Foto: Pro Shots)

'Teleurstelling duidelijk te merken'

De sfeer na afloop was vanzelfsprekend niet best. "Als je zo'n pak slaag krijgt, komt niemand lachend de kleedkamer binnen. Het was stil en de teleurstelling was duidelijk te merken. Uiteindelijk ben ik hier verantwoordelijk voor. De jongens hebben redelijk geprobeerd uit te voeren wat ik van ze verwacht had."

Volgens Braga is het zaak de knop zo snel mogelijk om te zetten. "Dit is een uitslag die je als trainer en speler niet vaak wil meemaken. Het hoort erbij, maar we moeten onszelf nu oppakken en doorgaan. We moeten terug naar de basis en spelers taakbewuster maken. Zorgen dat de organisatie staat."

Ondanks de monsternederlaag blijft Dordrecht zeventiende in de stand, met 25 punten uit dertig duels. Nummer achttien Jong AZ heeft drie punten minder, maar nog een duel tegoed. Helmond Sport en Jong FC Utrecht staan nog onder beide ploegen.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand van de Keuken Kampioen Divisie