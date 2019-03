Hirving Lozano heeft de nieuwe Mexicaanse bondscoach Gerardo Martino vrijdagavond (lokale tijd) een fijn debuut bezorgd. Mede door een doelpunt van de PSV'er werd Chili in een oefenduel met 3-1 verslagen.

Mexico was wel weer toe aan een succesje, want de laatste drie wedstrijden werden allemaal verloren. De ploeg had liefst 342 minuten niet gescoord, tot Raúl Jiménez vlak na rust vanuit een strafschop de score opende.

Héctor Moreno (ex-AZ en PSV) zorgde na ruim een uur spelen voor de 2-0 in San Diego, waarna Lozano de derde treffer maakte voor 'El Tri'. Nicolás Castillo deed daarna iets terug voor Chili.

Erick Gutiérrez, ploeggenoot van Lozano bij PSV, mocht het laatste kwartier meespelen. De middenvelder speelt weinig bij zijn club, maar kon desondanks op een oproep rekenen.

Martino werd in januari aangesteld als opvolger van Juan Carlos Osorio, die na het WK in Rusland vertrok. De Colombiaan leidde het land naar de achtste finales, waarin Brazilië (2-0) te sterk was.

Martino, die eerder onder meer FC Barcelona onder zijn hoede had, is de voorganger van Frank de Boer bij Atlanta United. Met die Amerikaanse ploeg werd hij afgelopen seizoen kampioen.