Lionel Messi heeft vrijdag geen succesvolle terugkeer beleefd in het Argentijnse elftal. De Zuid-Amerikanen verloren in een oefenduel in Madrid met 1-3 van Venezuela.

Newcastle United-spits Salomón Rondón zette Venezuela al na zes minuten op voorsprong. Jhon Murillo zorgde aan het einde van de eerste helft voor een 0-2-ruststand.

Lautaro Martínez bracht Argentinië na een uur weer terug in de wedstrijd (1-2), maar door een rake penalty van Atlanta United-spits Josef Martínez trok Venezuela de wedstrijd definitief naar zich toe.

Ajacied Nicolás Tagliafico speelde het hele duel voor Argentinië, dat met een relatief jong elftal begon. Voormalig FC Twente-verdediger Roberto Rosales maakte de negentig minuten vol bij Venezuela, dat 32e staat op de FIFA-ranking.

Lionel Messi was gewoon weer aanvoerder bij Argentinië. (Foto: Pro Shots)

Eerste interland Messi sinds WK

De 31-jarige Messi speelde zijn eerste interland sinds het WK van afgelopen zomer in Rusland, waar Argentinië in de achtste finales werd uitgeschakeld door de latere wereldkampioen Frankrijk (4-3).

Het betekende de zoveelste teleurstelling in het shirt van de 'Albicelestes' voor de ster van FC Barcelona, die nog nooit een prijs heeft gewonnen met Argentinië.

Messi kwam vrijdag in Wanda Metropolitano, het stadion van Atlético Madrid, voor de 129e keer in actie voor zijn nationale ploeg. Met 65 treffers is hij topscorer aller tijden van zijn land.

Argentinië speelt dinsdag nog een oefenduel met Marokko in het Stade Ibn Batouta in Tanger, maar volgens verschillende media zal Messi die wedstrijd overslaan.