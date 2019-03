Portugal heeft de rentree van Cristiano Ronaldo niet kunnen opluisteren met een overwinning. De Europees kampioen begon de EK-kwalificatie vrijdag met een 0-0-gelijkspel tegen Oekraïne. Raheem Sterling leidde Engeland met een hattrick naar een 5-0-zege op Tsjechië.

De 34-jarige Ronaldo deed de hele wedstrijd mee in zijn 155e interland voor Portugal en droeg de aanvoerdersband. De aanvaller kon in Lissabon amper gevaar stichten tegen Oekraïne.

William Carvalho kwam in de achttiende minuut wel tot scoren namens de thuisploeg, maar dat doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. In het vervolg van de wedstrijd creëerden beide ploegen nauwelijks kansen.

Ronaldo speelde op het WK van afgelopen zomer zijn laatste interland. Hij verhuisde na dat toernooi van Real Madrid naar Juventus. Bovendien werd hij er eind september door een Amerikaanse vrouw van beschuldigd dat hij haar in 2009 verkracht heeft.

De recordinternational en topscorer aller tijden van Portugal ontbrak daardoor sinds het WK, waar de Portugezen in de achtste finales werden uitgeschakeld door Uruguay, steeds in de selectie van bondscoach Fernando Santos.

Door het gelijkspel delen Portugal en Oekraïne de tweede plaats in groep B. Luxemburg is door een 2-1-zege op Litouwen de verrassende koploper in deze poule.

Raheem Sterling juicht na een van zijn drie treffers voor Engeland. (Foto: Pro Shots)

Sterling leidt Engeland langs Tsjechië

Op Wembley opende Sterling halverwege de eerste helft de score voor Engeland tegen Tsjechië. De aanvaller van Manchester City kon zijn voet nog net tegen een voorzet van Jadon Sancho aanzetten.

Op slag van rust verdubbelde Harry Kane de marge uit een penalty, nadat Sterling in het zestienmetergebied werd getorpedeerd door twee Tsjechen.

In de tweede helft vond Sterling nog tweemaal het net. Na iets meer dan een uur spelen krulde hij de bal in de bovenhoek en enkele minuten later schoot hij raak van net buiten het zestienmetergebied.

Tomás Kalas bepaalde met een eigen doelpunt de eindstand. De verdediger liep de bal ongelukkig in eigen doel nadat een schot van Callum Hudson-Odoi werd gekeerd door doelman Jiri Pavlenka.

Door de overwinning gaat Engeland aan kop in groep A. In de andere wedstrijd in deze poule speelden Bulgarije en Montenegro eerder op vrijdag met 1-1 gelijk in Sofia.

Paul Pogba en N'Kolo Kanté vieren de overwinning op Moldavië. (Foto: Pro Shots)

Frankrijk begint met eenvoudige zege in Moldavië

In Chisinau begon Frankrijk de EK-kwalificatie met een eenvoudige uitzege op Moldavië: 1-4. Bij rust stond de wereldkampioen met 0-3 voor dankzij doelpunten van Antoine Griezmann, Raphaël Varane en Olivier Giroud.

Griezmann zorgde halverwege de eerste helft na een schitterende pass van Paul Pogba voor de openingstreffer. Drie minuten later kopte Varane raak uit een hoekschop en tien minuten voor rust maakte Giroud op aangeven van Blaise Matuidi de 0-3.

In de slotfase tekende Kylian Mbappé voor de vierde treffer namens Frankrijk en kort daarna redde Vladimir Ambros de eer voor Moldavië.

Door de ruime overwinning voeren 'Les Bleus' groep H aan. Ook Turkije en IJsland wonnen hun eerste wedstrijd in deze poule.

De Turken waren in Shkoder met 0-2 te sterk voor Albanië dankzij doelpunten van Burak Yilmaz en Hakan Çalhanoglu. IJsland won met dezelfde cijfers in en tegen Andorra, dankzij goals van Birkir Bjarnason en Vidar Kjartansson.

