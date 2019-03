FC Den Bosch heeft vrijdag in de Keuken Kampioen Divisie ondanks een 3-0-voorsprong bij rust met 3-4 verloren van Telstar. FC Eindhoven haalde uit tegen FC Dordrecht (8-1), terwijl Almere City FC-TOP Oss niet afgemaakt kon worden door dichte mist.

FC Den Bosch leek in Stadion De Vliert in de eerste helft van het duel met Telstar op weg naar zijn tweede zege in negen wedstrijden. Vincent Vermeij zette de thuisploeg al in de zevende minuut op voorsprong na een assist van Imran Oulad Omar.

De Marokkaanse middenvelder tekende een kwartiertje later zelf voor de 2-0, waarna hij vlak voor rust de marge zelfs naar drie tilde.

Telstra gaf niet op en kende een droomstart in de tweede helft. Terrell Ondaan maakte in de 48e minuut uit een penalty de 3-1 en via goals van Melle Springer en Ahmad Mendes Moreira stond het nog binnen het uur weer gelijk. Twintig minuten voor tijd bekroonde Ondaan de sterke comeback van de Noord-Hollanders met de winnende treffer.

FC Den Bosch staat nog steeds vierde met 52 punten, maar de ploeg van Willy Boessen kan maandag ingehaald worden door Jong PSV. Telstar is de nummer zestien met 37 punten.

FC Eindhoven scoort acht keer

FC Eindhoven boekte een monsterzege op FC Dordrecht. Door goals van Elton Kabangu (3), Samy Bourard, Elisha Sam, Alvin Daniels, Collin Seedorf en Branco van den Boomen eindigde het duel in het Jan Louwers Stadion in liefst 8-1.

Het was de grootste zege voor FC Eindhoven sinds een 8-0-overwinning op Heracles Almelo in het seizoen 1974/1975.

Almere City FC-TOP Oss gestaakt

Het duel tussen Almere City FC en TOP Oss werd na een half uur gestaakt, omdat het zicht te beperkt was vanwege de dichte mist.

Scheidsrechter Marc Nagtegaal besloot om de spelers in de 28e minuut van het veld te halen in het Yanmar Stadion in Almere. Een half uur later was de situatie niet verbeterd, waarna de wedstrijd definitief gestaakt werd.

De stand bij het duel tussen de nummer dertien (Almere City) en de nummer zes (TOP Oss) van de Keuken Kampioen Divisie was nog 0-0. De wedstrijd zal aanstaande maandag vanaf 20.00 uur worden uitgespeeld.

De dichte mist in Almere. (Foto: Pro Shots)

