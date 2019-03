De spelers van het Nederlands elftal hebben vrijdagavond in Zeist stilgestaan bij de aanslag van afgelopen maandag in Utrecht. Voorafgaand aan de training hielden ze één minuut stilte ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de schietpartij.

Verschillende spelers van Oranje deelden vrijdagavond op Twitter een foto met daarop de hele selectie arm in arm. "Al lopen we vanavond niet mee, 10 kilometer verderop staan wij stil bij de verschrikkelijke gebeurtenis van maandag", luidt de tekst bij de tweet.

Daarmee wordt verwezen naar de stille tocht in Utrecht, die vrijdagavond kort na de training van Oranje begon.

Bij de schietpartij in een tram in de Utrechtse wijk Kanaleneiland kwamen maandag drie mensen om het leven en vielen meerdere gewonden. Een van de slachtoffers was als voetbaltrainer lid van de KNVB.

'Voor herdenkingen rondom duels van Oranje bestaat een protocol'

Donderdag kwam de KNVB nog met een verklaring waarin de bond uitlegde waarom er die avond geen minuut stilte werd gehouden voorafgaand aan de EK-kwalificatiewedstrijd tussen Nederland en Wit-Rusland (4-0-zege).

"Voor herdenkingen rondom wedstrijden van Oranje bestaat een protocol. De richtlijn geeft daarbij aan dat er herdacht wordt bij officiële interlands als de overheid een nationale dag van rouw heeft uitgeroepen (iets wat nu niet is gebeurd) of als het een icoon uit de voetbalwereld betreft", was de verklaring van de KNVB.

De spelers van Oranje bereiden zich voor op de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Duitsland. Dat duel begint zondag om 20.45 uur in de Johan Cruijff ArenA.