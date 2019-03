Gertjan Verbeek denkt dat het zondagavond tegen Oranje erop of eronder wordt voor de Duitse bondscoach Joachim Löw.

"Als Duitsland vanavond verliest, zou het zomaar kunnen zijn dat hij moet vertrekken", aldus Verbeek, die in Duitsland trainer was van VfL Bochum en 1. FC Nürnberg.

"Löw heeft namelijk keuzes gemaakt", doelt Verbeek op het passeren van het ervaren drietal Jérôme Boateng, Mats Hummels en Thomas Müller. "Als die keuzes niet de juiste blijken te zijn, heeft dat gevolgen."

De 56-jarige Verbeek ziet de Duitsers ook niet als de favoriet in de Johan Cruijff ArenA. "Vroeger was dat wel zo. Nu zijn de rollen omgedraaid, omdat Duitsland aan het bouwen is met een jong team."

"Die omwenteling van oude naar jonge spelers hebben we in Nederland net gehad. Er zijn hier al nieuwe leiders opgestaan, Virgil van Dijk bijvoorbeeld."

In november maakte Virgil van Dijk vlak voor tijd de 2-2 tegen Duitsland. (Foto: Pro Shots)

'De Jong en Memphis stralen spelvreugde uit'

Toch benadrukt Verbeek ook dat Nederland niet moet doorslaan in het optimisme, ondanks de ruime 4-0-zege op Wit-Rusland van donderdag bij de start van de EK-kwalificatie.

"Ik denk dat de kansen fiftyfifty zijn. En we moeten niet vergeten dat de laatste ontmoeting in november maar net in 2-2 eindigde. Duitsland kwam met 2-0 voor en had zomaar kunnen winnen. En in Duitsland hebben ze inmiddels ook wel in de gaten dat Nederland groeit."

Die groei was volgens Verbeek ook tegen Wit-Rusland zichtbaar. "Oranje straalde dominantie uit. En spelvreugde, met Memphis Depay en Frenkie de Jong als de vertegenwoordigers daarvan. Individueel heeft Oranje misschien niet de sterkste spelers, maar het is wel een team dat speelt met plezier. Dat moeten ze tegen Duitsland weer laten zien."

Nederland tegen Duitsland begint zondag om 20.45 uur in de Johan Cruijff ArenA en staat onder leiding van de Spaanse scheidsrechter Jesús Gil Manzano. De andere wedstrijd van zondag in groep C gaat tussen Noord-Ierland en Wit-Rusland. De Noord-Ieren begonnen de kwalificatie donderdag met een 2-0-overwinning op Estland.

