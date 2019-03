Guus Hiddink is vrijdag met China onder 23 goed begonnen aan de jacht op een ticket voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. De Chinezen wonnen in Kuala Lumpur de eerste kwalificatiewedstrijd met 5-0 van de leeftijdsgenoten van Laos.

China stond halverwege al op een 3-0-voorsprong door doelpunten van Yang Liyu (twee keer, waaronder een strafschop) en Shan Huanhuan en liep na rust uit naar 5-0 dankzij treffers van Lin Liangming en Cao Yongjing.

Het team van Hiddink neemt het in groep J ook nog op tegen de Filipijnen (zondag) en Maleisië (dinsdag).

De elf groepswinnaars en de vier beste nummers twee plaatsen zich voor het Aziatisch kampioenschap voor spelers onder de 23 jaar, waar in januari 2020 drie tickets klaarliggen voor de Olympische Spelen van later dat jaar.

Hiddink stopt als China onder 23 volgende kwalificatiefase niet haalt

Hiddink heeft zijn toekomst als bondscoach van China onder 23 verbonden aan de Spelen. Hij gaf bij zijn aanstelling in september aan dat hij stopt als zijn elftal niet de volgende kwalificatiefase weet te bereiken.

De 72-jarige Achterhoeker was eerder trainer van onder meer PSV, Fenerbahçe, Real Madrid en het Nederlands elftal. Zijn laatste klus als trainer was voor Chelsea, op interim-basis. Daar trad hij eind 2015 in dienst, na het ontslag van José Mourinho.

China onder 23 werd tijdens de Olympische Spelen van 2008 in Peking uitgeschakeld in de groepsfase. De Aziaten behaalden alleen een punt tegen Nieuw-Zeeland (1-1).