NAC Breda heeft vrijdag Ruud Brood aangesteld als opvolger van de maandag opgestapte trainer Mitchell van der Gaag. Assistent-coach en clubicoon Rob Penders vertrekt per direct bij de hekkensluiter van de Eredivisie.

De 56-jarige Brood tekent tot het einde van het seizoen en neemt Regillio Vrede, met wie hij samenwerkte bij RKC Waalwijk en Roda JC, mee als assistent. Mogelijk wordt er nog een tweede assistent benoemd.

Brood, wiens naam de laatste dagen al in diverse media werd genoemd als opvolger van Van der Gaag, kwam als speler tussen 1990 en 1998 uit voor NAC. Ook speelde hij voor RBC Roosendaal, FC Den Bosch en Willem II.

De trainerscarrière van Brood begon in 1997 als assistent bij NAC. Na zeven jaar begon hij bij Helmond Sport aan zijn eerste klus als hoofdtrainer, waarna hij ook bij Heracles Almelo, RKC, Roda en NEC aan het roer stond.

De laatste drie seizoenen was Brood assistent van trainer Phillip Cocu bij PSV. Sinds vorig jaar zomer zat de geboren Zuid-Hollander zonder club.

Ruud Brood (tweede van links) in 2015, toen hij met NEC kampioen werd van de Eerste Divisie. (Foto: Pro Shots)

Penders na negentien jaar weg bij NAC

De komst van assistent Vrede betekent dat Penders en Maurice Verberne, die assistent waren onder Van der Gaag en een aflopend contract hadden, per direct vertrekken bij NAC.

Voor de 43-jarige Penders komt er na negentien jaar een einde aan zijn tijd bij NAC. De oud-verdediger speelde net als Brood jaren voor de club (2000-2011) en was bezig aan zijn vijfde seizoen als assistent in het Rat Verlegh Stadion.

"We hopen met alle wisselingen binnen de technische staf scherpte te krijgen en met energie en kracht de laatste wedstrijden in te gaan, waarin alles op alles moet worden gezet om de laatste kans die er ligt te grijpen", zegt interim-directeur Nicole Edelenbos op de site van NAC.

Brood is blij terug te zijn bij zijn oude club. "Ik realiseer me dat het een enorme uitdaging is, maar ik ben strijdbaar genoeg om er samen met Regillio en iedereen bij de club alles aan te doen om in de resterende wedstrijden alles uit de groep te halen wat er in zit."

Clubicoon Rob Penders, die na negentien jaar vertrekt bij NAC. (Foto: Pro Shots)

Ook op bestuurlijk vlak onrust bij NAC

Het is bij NAC op meerdere vlakken onrustig, want de club is na het vertrek van Hans Smulders en Justin Goetzee eerder dit seizoen ook nog altijd op zoek naar een nieuwe technisch én algemeen directeur.

De taken van Smulders werden tijdelijk overgenomen door onder anderen Pierre van Hooijdonk, maar de oud-spits vertrok onlangs weer. Tim Gilissen, die met Van Hooijdonk en Van der Gaag ook tot de zogenaamde kerngroep behoorde, gaat per 1 april aan de slag bij Heracles Almelo.

De situatie van NAC is na 26 Eredivisie-speelrondes belabberd. De 'Parel van het Zuiden' heeft een achterstand van acht punten op concurrenten De Graafschap en FC Emmen.

NAC speelt dit seizoen nog tegen achtereenvolgens VVV-Venlo (thuis), Excelsior, Heracles Almelo (allebei uit), FC Emmen (thuis), Fortuna Sittard (uit), Feyenoord, PEC Zwolle (allebei thuis) en sc Heerenveen (uit).

Het Rat Verlegh Stadion van NAC Breda. (Foto: Pro Shots)

