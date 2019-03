Thibaut Courtois zit er niet mee dat hij donderdag met een enorme blunder de gelijkmaker inleidde bij België-Rusland. De keeper is vooral blij dat 'De Rode Duivels' de EK-kwalificatie met een zege begonnen.

De Russen kwamen in Brussel na een kwartier op 1-1 toen Courtois te lang treuzelde na een terugspeelbal, waarna Denis Cheryshev kon scoren. Uiteindelijk won België met 3-1.

"Ik denk niet dat ik al veel fouten heb gemaakt in mijn carrière, dus als je er eentje maakt, ben je natuurlijk niet blij en hoop je dat je de wedstrijd alsnog wint", aldus de 26-jarige Courtois.

"Ik ben tevreden met de overwinning en ook met de wedstrijd die ik na mijn fout heb gespeeld. Ik bleef kalm, daar ben ik blij mee. Ik heb daarna ook niet alle ballen zomaar weggetrapt en de penalty van Hazard kwam er ook na een bal van mij. Er is geen probleem."

Courtois maakt een moeilijke periode door, want bij Real Madrid is hij zijn basisplaats kwijt sinds de terugkeer van coach Zinedine Zidane. Keylor Navas krijgt de voorkeur in de Spaanse hoofdstad.

Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande tweet om beelden van de blunder van Thibaut Courtois te zien.

'Dit is soms het leven van een doelman'

Courtois maakt zich echter geen zorgen en ziet zijn blunder tegen Rusland als incident. "Ik wilde naar Toby Alderweireld passen, maar toen dat niet meer kon, aarzelde ik een beetje", legde hij uit.

"De spits duwde me wat. Ik was een beetje uit evenwicht en miste de bal. Jammer, maar dit is soms het leven van een doelman."

België was op voorsprong gekomen door een doelpunt van Youri Tielemans en aanvoerder Eden Hazard zorgde er na de fout van Courtois met twee goals voor dat onze zuiderburen alsnog goed begonnen aan de EK-kwalificatie.

Hazard was net als veel andere ploeggenoten coulant voor Courtois. "Hij was al zo vaak de redder in nood voor ons. Dit kan gebeuren. Hij kijkt misschien wat te veel naar mij, maar hij is te groot en dus kan hij ook niet dribbelen", grapte de Chelsea-aanvaller.

Vreugde bij aanvoerder Eden Hazard, die verantwoordelijk was voor de 2-1 en 3-1 bij België-Rusland. (Foto: Pro Shots)

