Ronald Koeman was donderdagavond overwegend tevreden over de overtuigende zege van Oranje op Wit-Rusland (4-0), maar de jarige bondscoach baalt wel van de manier waarop zijn ploeg ging spelen na de razendsnelle openingstreffer.

Memphis Depay tekende al na vijftig seconden voor de 1-0 in De Kuip na geklungel achterin bij Wit-Rusland. Daarmee had Oranje zijn gewenste vroege openingstreffer te pakken, maar Koeman was niet te spreken over het spel dat zijn ploeg daarna liet zien.

"Na de 1-0 vond ik het nonchalant. Ik zag meer hakjes dan ik in jaren bij het Nederlands elftal heb gezien", zei Koeman na het eerste EK-kwalificatieduel van Oranje in gesprek met de NOS.

"Als je zo snel de eerste treffer maakt, dan moet je juist gedisciplineerd blijven spelen. Dat is een aspect dat we blijkbaar nog niet beheersen. Het begin was ideaal, maar speel dan door zoals we in de tweede helft deden. In de slotfase van de eerste helft en in de hele tweede helft hebben we het wel weer goed gedaan."

'Memphis is een geweldige speler'

In de 21e minuut maakte Oranje er 2-0 van via Georginio Wijnaldum, waarna de thuisploeg de marge na rust verder vergrootte. Uitblinker Memphis verzilverde in de 55e minuut een strafschop en was vier minuten voor tijd de aangever bij de 4-0 van Virgil van Dijk.

"Memphis is een geweldige speler", zei een lovende Koeman over de 25-jarige aanvaller, die bij Olympique Lyon de laatste weken niet kan rekenen op een basisplek. "Als hij vrij is en het vertrouwen voelt, is hij een belangrijke pion in dit team. Dat bewijst hij vanavond ook weer."

Koeman kreeg in de tweede helft nog wel een tegenvaller te verwerken nadat Kenny Tete een minuut na zijn invalbeurt een hamstringblessure opliep. Koeman had al drie wissels doorgevoerd en daardoor moest Oranje de laatste twintig minuten met een man minder spelen.

"Ik hoorde van de dokter dat Denzel Dumfries last had van zijn lies en daarna schoot het er ook direct in bij Kenny. Het zit er wel in dat ik nog een rechtsback op ga roepen", verwees Koeman naar het duel met Duitsland van zondag in de Johan Cruijff ArenA. "Dan denk ik aan Hans Hateboer of Daryl Janmaat, een van die twee."

De invalbeurt van Tete was van korte duur. (Foto: Pro Shots)

Bekijk het programma, de uitslagen en de standen in de EK-kwalificatie