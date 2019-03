Memphis Depay genoot donderdagavond met volle teugen van Oranje in het EK-kwalificatieduel met Wit-Rusland (4-0). De aanvaller scoorde twee keer, leverde bij de andere treffers de assist en sprak afloop dan ook van een van zijn betere interlands in zijn loopbaan.

"Het was een heerlijk avondje en zeker qua statisteken een van mijn betere. Lekker om bij alle goals betrokken te zijn", aldus de 25-jarige Memphis, die vlak voor tijd nog dicht bij zijn derde treffer was.

"Ik was echt op zoek naar de hattrick, maar helaas zat die er niet in. Maar goed, die bewaar ik voor een andere keer."

Zijn goede spel en bedrijvigheid is volgens Memphis, die bij zijn club Olympique Lyon op de bank is beland, mede het gevolg van de sfeer bij Oranje.

"Het is op en naast het veld genieten bij Oranje. Dat begon maandag al, toen we ons moesten melden in Zeist. We waren blij elkaar weer te zien, praten veel, hebben lol en dat zie je in het veld terug. De passie straalt er vanaf. Het is ook lekker dat ik veel ballen van Frenkie de Jong krijg. Hij was me steeds aan het zoeken, net als Gini Wijnaldum. Dat is lekker."

Vreugde bij Memphis na de 1-0 (Foto: ProShots)

'Dit heerlijke gevoel moeten we vasthouden'

Dat het al snel 1-0 was voor Nederland kwam het spelplezier ook ten goede, zegt Memphis, die na vijftig seconden trefzeker was. "Voordat we het veld opkwamen, hebben we tegen elkaar gezegd dat we direct op zoek moesten naar een doelpunt. En dat werkte. De voorsprong gaf een boost en je ziet waar dat toe leidt."

Via een goal van Wijnaldum, een benutte penalty van Memphis en een rake kopbal van Virgil van Dijk werd het uiteindelijk 4-0, waardoor Oranje met een goed gevoel kan toewerken naar de kwalificatiekraker van zondag in de Johan Cruijff ArenA tegen Duitsland.

"Dit heerlijke gevoel moeten we vasthouden", beseft Memphis. "Maar we moeten wel kritisch blijven. Vooral na de 2-0 waren we bij vlagen slordig en dat mag tegen Duitsland niet gebeuren. Dan moeten we negentig minuten scherp zijn."

Nederland tegen Duitsland begint zondag om 20.45 uur in de ArenA. Voor de Duitsers, die woensdag in een oefenwedstrijd met 1-1 gelijkspeelden tegen Servië, wordt het pas de eerste wedstrijd in groep C.

