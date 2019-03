Het Nederlands elftal is donderdagavond goed begonnen aan de kwalificatiereeks voor het EK 2020. Mede door twee goals en twee assists van Memphis Depay werd Wit-Rusland in De Kuip met 4-0 verslagen.

Na een fout achterin bij de Wit-Russen maakte Memphis binnen een minuut al 1-0 voor Oranje en Georginio Wijnaldum tekende voor de 2-0-ruststand.

In de tweede helft benutte Memphis een strafschop (3-0) en met tien man - Kenny Tete raakte geblesseerd en Oranje had al drie keer gewisseld - werd het ook nog 4-0. Virgil van Dijk kopte vlak voor tijd een voorzet van de uitblinkende Memphis binnen.

Het is voor het eerst sinds 2012 dat Oranje met een zege begint aan het kalenderjaar en de 4-0 is uiteraard ook een uitstekende start van de EK-kwalificatie. De andere wedstrijd in groep C werd door Noord-Ierland thuis met 2-0 gewonnen van Estland na goals van Niall McGinn en Steven Davis.

Nederland gaat daardoor meteen aan de leiding in groep C, al heeft Duitsland nog niet gespeeld. Voor de Duitsers is de wedstrijd zondag om 20.45 uur in de Johan Cruijff ArenA tegen Oranje het eerste duel in de EK-kwalificatie.

Bij winst op de Duitsers zet de ploeg van bondscoach Ronald Koeman, die donderdag zijn 56e verjaardag vierde, een flinke stap richting het EK. De nummer één en twee van de groep plaatsen zich voor het toernooi dat volgend jaar in twaalf verschillende landen gehouden wordt en er is ook nog een kans om via play-offs een EK-ticket te bemachtigen.

Oranje begon met drie spelers van Ajax en twee van PSV. (Foto: Pro Shots)

Memphis bedrijvig in eerste helft

Vooraf waarschuwde Koeman dat Wit-Rusland niet onderschat mocht worden, maar het duurde donderdag maar vijftig seconden en toen was de echte spanning al uit de wedstrijd in De Kuip. Daar mocht Oranje Igor Shitov dankbaar voor zijn. De Wit-Russische rechtsback speelde te kort terug op doelman Andrei Gorbunov, waardoor Memphis kon onderscheppen, de keeper omspeelde en de bal in het lege doel tikte (1-0).

Door de bliksemstart kon Oranje vrijuit verder spelen met Memphis als de meest bedrijvige man. Na tien minuten was de aanvaller, die bij zijn club Olympique Lyon zijn basisplaats kwijt is, ook dicht bij de 2-0. Zijn harde schot vloog maar net langs de kruising.

In de 21e minuut was de tweede Nederlandse goal wel een feit en ditmaal was Memphis aangever. Een voorzet van Denzel Dumfries kwam bij de Oranje-spits en die legde de bal met de hak fraai klaar voor Wijnaldum, die vlak voor het doel koel bleef (2-0).

Met een marge van twee op het scorebord was de wedstrijd zo goed als beslist, al moest Oranje wel blijven opletten. Van Dijk blokte een schot van Yuri Kovalev en een inzet van Anton Putilo vloog via een Nederlands been over.

Daarna was het gewoon weer Nederland dat aanvallend de klok sloeg. Het had nog 3-0 kunnen worden voor rust, maar ditmaal ging een inzet van Memphis naast.

Pröpper komt als invaller voor De Roon

Met de meer aanvallend ingestelde Davy Pröpper voor Marten de Roon ging de jacht van Oranje op doelpunten na rust verder. Ryan Babel kon net niet bij een voorzet van Wijnaldum en een paar minuten later kreeg Nederland nog een veel grotere kans.

Na een overtreding op Wijnaldum wees de Italiaanse scheidsrechter Davide Massa namelijk naar de penaltystip. Memphis ging achter de bal staan en tekende overtuigend voor de vijftiende goal uit zijn interlandcarrière (3-0).

Niet lang daarna kwam Kenny Tete het veld in voor Dumfries, maar die invalbeurt was van korte duur. De rechtsback van Olympique Lyon greep al binnen een minuut naar zijn hamstring en omdat Koeman al drie keer gewisseld had - Quincy Promes was Babel nog komen vervangen - moest Oranje door met tien man.

Door de ruime voorsprong was het geen ramp. Ook met Promes als rechtsback bleef Oranje defensief redelijk eenvoudig overeind tegen de zwakke Wit-Russen, maar aanvallend was het een stuk minder. Jasper Cillessen onderscheidde zich nog met een fraaie redding op een hard schot van Anton Saroka.

In de slotfase kende Nederland toch nog een aanvallende opleving en dat leverde de 4-0 op. Van Dijk kopte van dichtbij een voorzet binnen van Memphis, die zich met twee goals en twee assists kroonde tot man van de wedstrijd.

Memphis was met twee treffers en twee assists de uitblinker. (Foto: Pro Shots)

