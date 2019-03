Nederland-Wit-Rusland 聽路聽

Oranje gaf de jarige bondscoach dus een mooi cadeau met de grootste zege onder zijn leiding, maar toch had Koeman nog het een en ander aan te merken. "Na de 1-0 vond ik het nonchalant, ik zag meer hakjes dan ik in jaren bij het Nederlands elftal heb gezien. Als je zo snel de eerste goal maakt, moet je juist gedisciplineerd blijven spelen. Dat is een ontwikkeling die we blijkbaar nog niet beheersen. Het begin was ideaal, maar speel dan door zoals we in de tweede helft deden. Ik heb wel dingen gezegd in de rust, dat hoort ook bij de ontwikkeling van een elftal."