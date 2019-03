Sami Khedira mag de groepstraining bij Juventus hervatten. De middenvelder, bij wie eind februari hartritmestoornissen werden vastgesteld, is na een herstelprogramma van enkele weken weer fit verklaard.

De 31-jarige Khedira moest op 20 februari behandelingen aan zijn hart ondergaan om de stoornissen weg te nemen. Uit cardiologische tests is donderdag gebleken dat Khedira genoeg is hersteld om weer op intens niveau te trainen.

Door de hartritmestoornissen miste Khedira onder meer het tweeluik met Atlético Madrid in de achtste finales van de Champions League - Juventus verloor het heenduel met 2-0 en won de return met 3-0 - en de competitiewedstrijden tegen FC Bologna, Napoli, Udinese en Genoa.

Voor zijn hartproblemen kampte Khedira wekenlang met een spierblessure. Daardoor speelde de Duitser dit seizoen nog maar vijftien officiële duels voor Juventus, waarvan negen wedstrijden in de Serie A. Hij kwam tot dusver twee keer tot scoren (alle competities).

De naderende rentree van Khedira is goed nieuws voor Juventus in aanloop naar het tweeluik met Ajax in de kwartfinales van de Champions League. De heenwedstrijd staat 10 april op het programma in de Johan Cruijff ArenA en de return is zes dagen later.

Khedira won de Champions League in het seizoen 2013/2014, toen hij nog onder contract stond bij Real Madrid. De middenvelder speelde tussen 2010 en 2015 voor de 'Koninklijke' en maakte in de zomer van 2015 de overstap naar Juventus.