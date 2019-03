Juventus-sterspeler Cristiano Ronaldo krijgt geen schorsing, maar een boete voor zijn obscene gebaar tijdens het Champions League-duel met Atlético Madrid (3-0) eerder deze maand. Dat betekent dat de Portugees gewoon inzetbaar is tegen Ajax in de kwartfinales van het miljoenenbal.

De 34-jarige Ronaldo maakte in de slotfase van het duel met Atlético Madrid op 12 maart in Turijn de bevrijdende 3-0 door een strafschop te benutten. Hij vierde die treffer vervolgens met een suggestief gebaar richting het publiek.

De UEFA besloot vorige week een onderzoek in te stellen vanwege "ongepast gedrag" van Ronaldo. De aanvaller riskeerde daardoor een schorsing, maar in plaats daarvan kreeg hij van de Europese voetbalbond een boete van 20.000 euro opgelegd.

De kans was overigens al niet groot dat Ronaldo een schorsing zou krijgen. Atlético-trainer Diego Simeone deed in de heenwedstrijd tegen Juventus (2-0) namelijk iets vergelijkbaars - de speler greep naar zijn kruis om de openingstreffer van de Madrilenen te vieren - en hij kreeg daarvoor eveneens een boete van 20.000 euro.

Ajax begint met thuiswedstrijd tegen Juventus

De beslissing van de UEFA is een opsteker voor Juventus, dat daardoor tegen Ajax kan beschikken over zijn belangrijkste speler. Ronaldo kwam dit seizoen in 36 officiële wedstrijden al 24 keer tot scoren voor de 'Oude Dame', waar hij sinds vorige zomer onder contract staat.

Ronaldo scoorde in de return tegen Atlético maar liefst drie keer en dat was na de 2-0-nederlaag uit de heenwedstrijd net genoeg voor de Italianen om de kwartfinales te bereiken. Ajax voegde zich voor het eerst sinds het seizoen 2002/2003 bij de laatste acht van de Champions League door Real Madrid over twee wedstrijden te verslaan.

De eerste wedstrijd van het tweeluik tussen Ajax en Juventus, de verliezend Champions League-finalist van 2017, staat woensdag 10 april op het programma in de Johan Cruijff ArenA. De return is zes dagen later in Turijn.