De KNVB heeft donderdag uitgelegd waarom er bij het EK-kwalificatieduel tussen Nederland en Wit-Rusland geen minuut stilte wordt gehouden ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de aanslag in Utrecht.

De voetbalbond, die woensdag aan het AD liet weten dat de slachtoffers niet herdacht worden, reageert met de verklaring op de vele klachten die binnenkwamen.

"Voor herdenkingen rondom wedstrijden van Oranje bestaat een protocol. De richtlijn geeft daarbij aan dat er herdacht wordt bij officiële interlands als de overheid een nationale dag van rouw heeft uitgeroepen (iets wat nu niet is gebeurd) of als het een icoon uit de voetbalwereld betreft", meldt de KNVB.

"Is het altijd even makkelijk om zo'n richtlijn te volgen? Nee, zeker niet. Binnen de voetbalbond werken vele mensen, mensen met allemaal een eigen mening en emoties. Ook bij ons wordt er veel over het incident gesproken. Maar dat is dan ook juist de reden waarom hier ooit een protocol voor is opgesteld. Discussies mogen niet leiden tot een punt waarop het ene incident als erger dan het andere moet worden bestempeld."

Bij de schietpartij in een tram in de Utrechtse wijk Kanaleneiland kwamen maandag drie mensen om het leven en vielen meerdere gewonden. Een van de slachtoffers was als voetbaltrainer lid van de KNVB.

'Respecteren neutrale richtlijnen protocol'

De KNVB benadrukt de ernst van het incident niet zelf te kunnen bepalen. "Vandaar dat wij de afgelopen jaren de neutrale richtlijnen van dit protocol hiervoor respecteren. Hierbij volgen we de overheid, die vaststelt of iets een nationale dag van rouw is", aldus de bond.

"En we volgen de UEFA, die de landenwedstrijden organiseert en internationale incidenten op de agenda zet. Zo konden de aanslagen in Brussel in heel Europa worden herdacht."

Verder laat de KNVB weten er alles aan te doen om de slachtoffers op nationaal niveau te herdenken. Zo krijgen amateurverenigingen de mogelijkheid om bij de eerstvolgende wedstrijden een minuut stilte te houden.

"We hopen met deze uitleg enig inzicht te hebben geven in ons handelen in deze situatie. Degenen die ons vragen hierover hebben gestuurd, kunnen snel een reactie verwachten."

Het EK-kwalificatieduel tussen Nederland en Wit-Rusland wordt donderdag in de Rotterdamse Kuip gespeeld en begint om 20.45 uur. Zondag staat Oranje in de Johan Cruijff ArenA tegenover Duitsland.