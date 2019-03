De Duitse bondscoach Joachim Löw hoopt dat zijn spelers lering trekken uit het gelijkspel in het oefenduel met Servië van woensdag (1-1). 'Die Mannschaft' staat zondag in Amsterdam tegenover Oranje.

De sterk verjongde ploeg van Löw - Duitsland speelde voor het eerst zonder Mats Hummels, Thomas Müller en Jérôme Boateng - overtuigde vooral voor rust niet tegen de Serviërs.

"We hebben nu een paar dagen om te herstellen. We gaan de wedstrijd analyseren en kijken vanaf vrijdag vooruit. We zullen veel praten en situaties terugkijken om te zien wat beter kan", aldus Löw.

"We hebben nog twee dagen om onze tactiek te bepalen. Dat is niet veel, maar in de gesprekken kan al veel duidelijk worden. We hebben van Nederland bovendien een wat beter beeld dan van Servië."

Aan de instelling lag het volgens de coach niet. "De mentaliteit was goed. De ervaring van de eerste helft moeten we meenemen en over de tweede helft ben ik helemaal tevreden. Gezien de kansen en het overwicht hadden we de wedstrijd moeten winnen."

Bondscoach Joachim Löw tijdens de oefeninterland tegen Servië. (Foto: Pro Shots)

'Kreeg excuses voor overtreding op Sané'

In de tweede helft was het even schrikken voor Löw, toen sterspeler Leroy Sané keihard onderuit werd gehaald door Milan Pavkov. De Serviër kreeg daar een rode kaart voor.

"Het was een zeer zware overtreding. Nota bene in een oefenduel, en dan ook nog ter hoogte van de middellijn. De Servische coach heeft me zijn excuses aangeboden. Voor hetzelfde geld had Sané zijn voet gebroken, maar gelukkig heeft hij niets", aldus Löw.

De 59-jarige Duitser zag onder aanvoering van Sané na rust het Duitsland dat hij graag wilde zien. "Het was positief dat we in de tweede helft grotendeels domineerden. We creëerden veel kansen en speelden vooruit."

De EK-kwalificatiewedstrijd tussen Nederland en Duitsland wordt zondag om 20.45 uur gespeeld in de Johan Cruijff ArenA. Oranje speelt donderdag al de eerste EK-kwalificatiewedstrijd tegen Wit-Rusland.