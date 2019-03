Lieke Martens heeft woensdag met FC Barcelona een grote stap gezet naar de halve finales van de Champions League. Mede dankzij een assist van de Oranje-international werd het Noorse LSK Kvinner met 3-0 geklopt.

Martens gaf halverwege de eerste helft de voorzet waaruit Toni Duggan de 2-0 maakte. De Engelse international had Barcelona al na drie minuten ook op 1-0 gezet.

Nog voor rust zorgde Mariona Caldentey uit een strafschop voor de 3-0, waardoor de return over exact een week in Noorwegen nog weinig om het lijf heeft.

Martens, in 2017 nog verkozen tot beste voetbalster ter wereld, werd een kwartier voor tijd gewisseld. Haar landgenote Stefanie van der Gragt maakte geen deel uit van de wedstrijdselectie.

Beerensteyn was de enige Nederlandse in de basis bij Bayern. (Foto: ANP)

Gelijkspel Beerensteyn met Bayern

Lineth Beerensteyn moet zich met Bayern München nog enige zorgen maken. De aanvalster van Oranje speelde met de Duitse topclub met 1-1 gelijk bij Slavia Praag.

Beerensteyn had een basisplaats bij Bayern, maar werd na een uur spelen bij een 0-0-stand naar de kant gehaald. Haar vervangster Fridolina Rolfö zorgde vlak daarna voor de 0-1, waarna Praag via Katerina Svitková gelijk maakte.

Met middenveldster Jill Roord en keepster Jacintha Weimar zaten er nog twee Nederlandse vrouwen bij de selectie van Bayern. Zij kwamen allebei niet in actie. De return in Duitsland is eveneens op 27 april.

Kleine zege Van de Sanden met Lyon

Shanice van de Sanden zette met Olympique Lyon een voorzichtige stap naar de halve finales. VfL Wolfsburg, dat vorig jaar in de finale werd verslagen, werd met 2-1 geklopt.

Van de Sanden moest zich tevredenstellen met een plek op de bank. Zij kwam na krap een uur spelen bij een 2-0-voorsprong alsnog het veld op. Eugenie Le Sommer en Wendie Renard waren verantwoordelijk voor die doelpunten.

Vlak na de invalbeurt van de Oranje-international zorgde Nilla Fischer voor de 2-1, waardoor in de return in Duitsland over een week nog van alles mogelijk is.