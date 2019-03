Alle wedstrijden op het WK voetbal voor vrouwen in 2023 moeten op natuurgras worden gespeeld. De FIFA heeft alle kandidaatlanden laten weten dat kunstgras uit den boze is.

De bepaling staat in de voorschriften die de mondiale bond naar alle landen heeft gestuurd die interesse hebben om het toernooi over vier jaar te organiseren.

Tijdens het WK van vier jaar geleden in Canada werden nog enkele duels op kunstgras afgewerkt, wat tot veel ophef leidde. Zo spraken speelsters van geslachtsdiscriminatie, aangezien de mannen nooit WK-wedstrijden op kunstgras hebben gespeeld.

De FIFA heeft nu bepaald dat alle wedstrijden in elk stadion op dezelfde ondergrond moet worden gespeeld, wat inhoudt dat kunstgras niet langer een optie is. Wel staat de bond de hybride variant toe, waarbij kunstgrasvezels in de natuurlijke grasmat worden geweven.

Vooralsnog zijn er negen aanmeldingen bij de FIFA. Zo hebben Noord- en Zuid-Korea een gezamenlijk bid ingediend. Ook Australië, Japan, Argentinië, Brazilië, Bolivia, Colombia, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika hebben hun interesse kenbaar gemaakt. De deadline voor aanmelding ligt op 16 april, waarna alle bids op 4 oktober binnen moeten zijn.

Bij het WK van komende zomer in Frankrijk, waar Nederland van de partij is, worden alle wedstrijd gewoon op gras gespeeld. Oranje zit in de groep bij Kameroen, Canada en Nieuw-Zeeland.