Bert van Marwijk gaat vanaf volgend seizoen aan de slag als bondscoach van de Verenigde Arabische Emiraten. De 66-jarige trainer is momenteel actief bij PSV, waar hij als klankbord fungeert van hoofdtrainer Mark van Bommel.

De ervaren coach tekent voor vier jaar bij de Verenigde Arabische Emiraten en zal donderdag bij een persconferentie voorgesteld worden.

Als bondscoach van Oranje haalde Van Marwijk met Oranje in 2010 de WK-finale. Later had hij de nationale ploegen van Saoedi-Arabië en Australië onder zijn hoede.

Als clubtrainer werkte Van Marwijk bij Fortuna Sittard, Feyenoord, Borussia Dortmund en Hamburger SV. Zijn grootste succes was de winst van de UEFA-Cup met Feyenoord in 2002.

Van Marwijk maakt het lopende seizoen af als klankbord van zijn schoonzoon Van Bommel. Mogelijk gaat hij die functie bij PSV combineren met het bondscoachschap van de Verenigde Arabische Emiraten.

VAE haalden dit jaar halve finale Azië Cup

De Verenigde Arabische Emiraten waren begin dit jaar gastheer van de Azië Cup, waarin het in de kwartfinale te sterk was voor titelverdediger Australië (1-0). Het gastland verloor in de halve finale met 4-0 van de latere winnaar Qatar.

De Italiaan Alberto Zaccheroni fungeerde tot dat toernooi als bondscoach van de huidige nummer 67 van de wereldranglijst. Sindsdien worden zijn taken op interimbasis waargenomen door Saleem Abdelrahman.

Van Marwijk is de vijfde Nederlander die bondscoach wordt in de Verenigde Arabische Emiraten. Tiny Ruys (2001), Jo Bonfrere (2001-2002), Aad de Mos (2004-2005) en Dick Advocaat (2005) gingen hem voor.

Het is nog niet bekend tegen welke landen Van Marwijk het op moeten nemen in de kwalificatie voor het WK van 2022 in Qatar. De loting wordt later dit jaar verricht.